Cum l-a cucerit Prima Doamnă a Chinei pe Donald Trump: Peng Liyuan i-a vorbit în engleză la primirea din Shenzen

2 minute de citit Publicat la 23:59 18 Noi 2026 Modificat la 00:05 19 Noi 2026

Donald Trump, preşedintele SUA, Xi Jinping, preşedintele Chinei, şi soţia sa, Peng Liyuan. Sursa foto: Hepta

Prima Doamnă a Chinei, Peng Liyuan, şi-a folosit din nou cunoștințele de limba engleză pentru a-l întâmpina pe preşedintele SUA, Donald Trump, în metropola chineză Shenzen, unde a început summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), relatează South China Morning Post. Într-o apariție care i-a confirmat reputația, soţia lui Xi Jinping a demonstrat căldură, calm și o stăpânire desăvârșită a interacțiunilor protocolare.

Peng Liyuan a demonstrat din nou fluență în limba engleză, facilitând dialogul cu invitații străini, în timp ce l-a însoțit pe președintele Xi Jinping la întâmpinarea omologului său american, Donald Trump, și a celorlalți lideri, la cina de bun venit organizată la Shenzen, în cadrul summitului APEC.

Miercuri seara, liderii s-au reunit la Centrul Internațional de Comunicare din metropola chineză Shenzen pentru un banchet de bun venit și un spectacol cultural, înaintea reuniunii principale de joi, desfășurate în cadrul forumului de Cooperare Economică Asia-Pacific (APEC).

› Vezi galeria foto ‹

Prima Doamnă a Chinei a apărut într-o ținută clasică, discretă și elegantă. Peng Liyuan a purtat o rochie roz pudră, cu decolteu în V și guler înalt, asortată cu pantofi în nuanțe deschise.

Astăzi, preşedintele Xi Jinping, a făcut o premieră, întâmpinând personal, la aeroport, un președinte american aflat în vizită oficială în China. De la preluarea conducerii țării, Xi Jinping nu a mai făcut un astfel de gest pentru niciun alt lider de la Casa Albă.

Donald Trump a aterizat pe Aeroportul Internațional Shenzhen Baoan. Într-o țară în care protocolul diplomatic este respectat cu strictețe, prezența sa pe covorul roșu, la Shenzhen, transmite un mesaj simbolic puternic și subliniază importanța pe care Beijingul o acordă relației cu Statele Unite.

Când a coborât din aeronava Air Force One, preşedintele SUA era așteptat de rânduri de tineri și tinere îmbrăcați în roz și bleu, care țineau flori și strigau mesaje de bun venit, a transmis CNN.

Xi Jinping și Donald Trump s-au îmbrățișat la baza scărilor aeronavei. O fetiță i-a oferit președintelui american un buchet de flori, după care Trump a dat mâna, pe rând, cu principalii lideri ai Partidului Comunist Chinez.

Unul din subiectele principale ale întâlnirilor de pe marginea APEC va fi tocmai reducerea arsenalului nuclear, așa cum a anticipat președintele american Donald Trump, în perspectiva mult-așteptatului și fără precedent summit trilateral Trump-Xi-Putin, deși Casa Albă a dorit să reducă așteptările privind șansele de a se ajunge la un acord în această privință.

Întâlnirea trilaterală, programată pentru joi, va avea loc într-un context marcat de războiul din Ucraina, început odată cu invazia Rusiei din februarie 2022, și de conflictul din Iran, declanșat de ofensiva americană și israeliană în februarie.

În plus, ea are loc după ce Rusia și Ucraina au reluat în această lună, la Abu Dhabi, negocierile mediate de americani, deși fără a se depăși diferendele privind condițiile pentru a pune capăt războiului.