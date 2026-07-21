Banca Rusiei a vândut o cantitate record de 44 de tone de aur pentru a completa bugetul de război al lui Putin

Pentru a șasea lună consecutiv, Banca Rusiei vinde aur din rezervele sale pentru a acoperi deficitul bugetar federal, care a ajuns la aproape 6 trilioane de ruble (67 de miliarde de euro) în ultimele șase luni. În iunie, rezervele de aur ale Băncii Centrale, a cincea cea mai mare din lume, au scăzut cu încă 9,33 tone, iar de la începutul anului, acestea au pierdut 43,5 tone, conform datelor autorității de reglementare, scrie The Moscow Times.

Vânzarea masivă de aur a fost un record pentru cel puțin ultimul sfert de secol - întreaga perioadă acoperită de statisticile Consiliului Mondial al Aurului. Potrivit Consiliului, Banca Centrală a mai efectuat o vânzare similară de metale prețioase la scară largă o singură dată - în 2002. Apoi, pe o perioadă de șase luni (ianuarie-iunie), rezervele de aur ale Rusiei au scăzut cu 36,1 tone.

Chiar și în timpul pandemiei, când autoritățile au vândut rezerve de aur și valută pentru a sprijini rubla și bugetul, Banca Centrală a vândut de șase ori mai puțin aur - 7,6 tone - între iulie 2020 și aprilie 2021. La 1 iulie 2026, rezervele de aur ale Băncii Centrale au scăzut la 2.283 de tone (73,4 milioane de uncii), cel mai scăzut nivel din februarie 2020.

Banca Centrală ar fi putut câștiga aproximativ 5,6 miliarde de dolari din vânzarea de aur. Iar acești bani au fost folosiți pentru echilibrarea bugetului, a declarat pentru Reuters analistul Vladimir Chernov de la Freedom Global: din toamna trecută, autoritatea de reglementare desfășoară operațiuni cu metale prețioase pe piața internă, reflectând tranzacții similare efectuate de Ministerul Finanțelor cu fonduri de la Fondul Național de Bunăstare (NWF).

„Atunci când veniturile din petrol și gaze scad sub nivelul regulii bugetare sau resursele fondului sunt utilizate pentru investiții interne, Banca Rusiei efectuează contra-tranzacții cu active de rezervă lichide. În acest caz, Banca Centrală implementează partea tehnică a mecanismului, în loc să ia o decizie separată pentru a acoperi deficitul bugetar prin vânzarea de aur”, a explicat Cernov.

Aurul este potrivit pentru astfel de tranzacții deoarece este depozitat în Rusia, rămâne accesibil autorității de reglementare și prețul său s-a apreciat semnificativ în ultimii ani, subliniază el. „Între timp, utilizarea multor active valutare este limitată după ce acestea sunt înghețate în străinătate.”

Banca Centrală a început să vândă aur pentru că nu dorește să-și epuizeze toate rezervele de yuani rămase, au scris anterior economiștii Alexandra Prokopenko și Alexander Kolyandr. Yuanul este ultima monedă disponibilă Băncii Centrale pentru operațiuni de piață și pentru influențarea cursului de schimb al rublei, iar rezervele sale rămase sunt necunoscute: Banca Centrală și-a clasificat statisticile privind structura rezervelor după ce a fost afectată de sancțiuni, iar 300 de miliarde de dolari din activele sale din Occident au fost înghețate. Conform ultimelor date disponibile, Banca Centrală deținea aproximativ 100 de miliarde de dolari în yuani chinezești, dar este posibil ca această sumă să fi scăzut de atunci.

Potrivit lui Cernov, cea mai mare parte a aurului a fost probabil vândută băncilor rusești prin intermediul piețelor bursiere și extrabursiere. Datele de la Bursa din Moscova confirmă că volumul tranzacțiilor cu aur de pe platformă a crescut brusc în acest an. Numai în martie, acesta a ajuns la 42,6 tone, dintre care 14 tone au fost tranzacții care au implicat livrarea de metal.