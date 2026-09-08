Preţul aurului urcă, dar China continuă să cumpere: Banca Populară adaugă 650.000 de uncii, în august. Nu s-a mai întâmplat de 3 ani

Banca Populară a Chinei (PBOC) adaugă 650.000 de uncii, în august, fiind cea mai mare creștere lunară din aproape 3 ani. Sursa foto: Getty Images

China continuă să cumpere aur, deşi prețul metalului prețios crește. Banca Populară a Chinei (PBOC) adaugă 650.000 de uncii, în august, fiind cea mai mare creștere lunară din aproape 3 ani, extinzând seria de cumpărări la 22 de luni, relatează The Times of India.

Valul record de achiziții de aur al Chinei

Prețurile aurului sunt influențate nu doar de aurul pe care persoanele fizice îl cumpără sau îl vând. De fapt, unul dintre cei mai importanți factori care influențează prețurile aurului este tendința băncilor centrale de a cumpăra sau de a vinde aur.

Iar economii mari precum India și China au cumpărat aur în ultimii câțiva ani. În timp ce achizițiile Indiei s-au redus într-o anumită măsură, Republica Populară Chineză și-a majorat rezervele de aur cu cea mai mare cantitate din 2023 încoace, în luna august, intensificând achizițiile chiar și în condițiile în care prețurile lingourilor au crescut puternic în cursul lunii.

Conform sursei citate, datele publicate luni de Banca Populară a Chinei au arătat o creștere a rezervelor sale de aur cu 650.000 de uncii. China, care se numără printre cei mai mari cumpărători oficiali de aur din lume, a continuat astfel să adauge aur în rezervele sale timp de 22 de luni consecutive.

Prețurile aurului s-au aflat sub presiune în cea mai mare parte a anului, dar au înregistrat o revenire puternică în august, câștigând aproape 10%, pe măsură ce așa-numitul "debasement trade" (n.r.: tranzacția de devalorizare) a revenit.

Îngrijorările legate de inflație și un dolar mai slab au crescut după ce Departamentul Trezoreriei SUA a anunțat planuri de majorare a răscumpărărilor de datorie publică. Acest lucru i-a încurajat pe investitori să caute forme alternative de păstrare a valorii, inclusiv aurul.

Continuarea acumulării de aur de către PBOC, alături de achizițiile de aur efectuate de alți investitori suverani, a oferit investitorilor optimiști o oarecare încredere în perspectivele pe termen lung ale metalului, potrivit unui raport Bloomberg.