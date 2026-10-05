Digitalizarea nu mai e un moft. Lecțiile primite de antreprenorii din Suceava la Intelligent Money Academy

Concluzia a fost că educația financiară, digitalizarea și adaptarea rapidă decid dacă o afacere doar supraviețuiește sau crește. sursa foto: Getty

Primele amenzi pentru NIS II au apărut deja, iar multe firme românești nu sunt pregătite. Peste 200 de antreprenori și 30 de speakeri s-au reunit la Suceava, la „Intelligent Money Academy”, evenimentul organizat de Antena 3 CNN în parteneriat cu IMM România. Concluzia a fost că educația financiară, digitalizarea și adaptarea rapidă decid dacă o afacere doar supraviețuiește sau crește.

„În cadrul Institutului de Studii Financiare am dezvoltat un program adresat gratuit vouă, antreprenorilor, cu scopul de a facilita incluziunea financiară a voastră. Și dacă acest program, de la sfârșitul anului 2024 până în prezent a ajuns la cea de-a șasea ediție, eu zic că răspundem unei nevoi reale din piață. Voi să ne spuneți asta ulterior, după ce auziți de acest program. Se numește Business Smart Education și l-am construit cu scopul de a vă ajuta în a găsi soluții privind creșterea afacerilor voastre”, a declarat Ieronim Ștefan, coordonator Departament Educație Financiară, ISF.

Ceea ce este esențial este ca antreprenorii să înțeleagă faptul că accesul la digitalizare nu mai reprezintă doar un moft și că, odată cu acesta, apare și nevoia de protecție împotriva atacurilor.

„Pe partea de producție de software avem un departament foarte bine închegat de programatori, care oferă soluții de tip de tip dedicat. Punem mare preț pe partea de securitate, de cyber security. Avem un departament care oferă servicii inclusiv pentru partea de NIS II. Acuma este un subiect extrem de fierbinte. Deja au început să apară primele amenzi pe pe partea de implementare de NIS II și sunt foarte multe companii care pur și simplu nu și-au pus problema aducerii la zi din punct de vedere al securității cibernetice”, spune și Costin Băcilă, Business Development Manager, Maguay.

Experiențele de succes pot fi însă cele care oferă cele mai multe învățăminte prin prisma greșelilor și a sfaturilor inspiraționale. Acestea sunt lecțiile pe care le-au primit antreprenorii din Suceava de la fondatorul uneia dintre cele mai mari rețele private de clinici din regiune.

„Mi-aș dori nu pentru mine, pentru cei care vin din urmă, bănci care să fie partenere și să finanțez o idee, să o finanțeze cu interes și să o dezvolte, să devină partenerul omului care are idee. În momentul în care tu, ca și bancă de stat, funcționezi ca orice altă bancă comercială, i-ai îngrădit posibilitățile tânărului cu ideea să se dezvolte”, a declarat Roman Boca, fondator Dorna Medical.

Educația, digitalizarea și experiența pot face diferența între o afacere care doar rezistă și una care se dezvoltă, iar adaptarea devine cheia viitorului pentru antreprenori. Acestea sunt doar o parte dintre concluziile evenimentului „Intelligent Money Academy”, organizat de Antena 3 CNN în parteneriat cu IMM România, ce a avut loc la Suceava.