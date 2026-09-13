A suferit 87 de operații după ce a fost atacată cu acid de soțul ei. Acum ia în calcul eutanasia

Maria Consuelo are de patru ani aprobarea pentru efectuarea procedurii. Foto: Getty Images

Maria Consuelo Córdoba trăiește de 26 de ani cu urmările unui atac cu acid care i-a schimbat complet viața. A trecut prin 87 de operații, iar medicii au încercat în tot acest timp să-i reconstruiască fața și să-i rezolve problemele de sănătate provocate de arsuri. Acum, femeia din Columbia spune că nu mai știe cum să continue și ia din nou în calcul eutanasia, potrivit El Universal.

Maria Consuelo are de patru ani aprobarea pentru efectuarea procedurii, însă spune că problemele financiare și lipsa unor soluții pentru reconstrucția completă a feței au făcut-o să ajungă din nou să se gândească la moarte asistată.

Soțul ei i-a aruncat acid în față

Atacul a avut loc în urmă cu 26 de ani, după ce Maria Consuelo se întorsese din regiunea Chocó împreună cu bărbatul care îi era atunci soț.

Într-o seară, acesta a ajuns acasă și i-a spus că fusese jefuit. Avea în mână o sticlă despre care femeia a crezut inițial că este plină cu alcool. În realitate, în recipient se afla acid.

Maria Consuelo își amintește că ieșea din casă când bărbatul a aruncat lichidul direct spre fața ei.

„Nu știam că era acid. Am crezut că era alcool. Mi l-a aruncat în față. Când lichidul a început să-mi ardă pielea, am fugit spre chiuveta. El a fugit”, a povestit femeia pentru Caracol Radio.

Proprietarul locuinței a dus-o la Spitalul Meissen, unde a primit perfuzii și morfină pentru arsuri și pentru controlul durerii. Ulterior, a fost transferată la secția de arși a Spitalului Simón Bolívar.

A rămas internată acolo timp de doi ani, fără rude sau cunoscuți care să-i fie alături. Medicii au făcut chiar o colectă pentru a o ajuta să își găsească o cameră în apropierea spitalului.

87 de operații pentru reconstrucția feței

De atunci, Maria Consuelo a trecut printr-un proces medical extrem de lung. În total, a fost supusă la 87 de intervenții chirurgicale, menite să-i reconstruiască fața și să reducă problemele provocate de arsuri.

Acidul i-a distrus o mare parte din trăsături. Femeia spune că a rămas fără nas, gură și bărbie și că una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă în continuare este respirația.

„Mi s-a spus să continui operațiile, să fac tot ce se mai poate face aici. Eu am rămas fără nas, fără gură, fără bărbie, fără nimic”, a povestit ea.

După ani de tratamente, medicii de la Spitalul Simón Bolívar i-au spus că nu mai pot face alte intervenții în cadrul tratamentului reconstructiv pe care l-a primit. Operațiile care ar mai fi necesare sunt intervenții de chirurgie plastică, pe care femeia spune că nu și le permite.

„La spital mi-au spus: «Aici nu mai poți face operații, pentru că ți le-am făcut deja pe toate. Cele care au rămas sunt operații estetice. Iar acestea costă bani. Eu de unde să îi iau?»”, a spus Maria Consuelo.

Trăiește din banii pe care îi primește de la oameni

În prezent, femeia încearcă să strângă bani cerând ajutor pe străzile din Bogotá.

A apelat și la transportul public, însă spune că a renunțat să mai ceară bani în autobuze din cauza numărului mare de persoane care fac același lucru.

„Acum este foarte multă concurență. Sunt persoane nevăzătoare, femei cu copii, oameni care vând diverse lucruri. Eu am obosit. Urc în autobuz și nu mai vorbesc. Stau liniștită”, a explicat ea.

Maria Consuelo susține că, de aproximativ doi ani, nu mai primește nici ajutorul pentru alimente pe care îl primea anterior. Femeia spune că nu a beneficiat de alte forme de sprijin din partea statului și că are inclusiv probleme cu anemia.

Are de patru ani aprobarea pentru eutanasie

În urma declarațiilor femeii, compania de asigurări medicale a transmis că este în contact cu ea și că îi va asigura în continuare îngrijirea medicală.

Instituția a precizat că Maria Consuelo are aprobarea pentru procedura de eutanasie de patru ani. Prin urmare, nu mai este nevoie de o nouă autorizare pentru ca ea să poată solicita procedura.

Compania de asigurări subliniază însă că decizia îi aparține exclusiv femeii și reprezintă exercitarea dreptului ei de a muri în condițiile prevăzute de lege.

Totodată, a transmis că va respecta și va însoți decizia pe care Maria Consuelo o va lua „în mod liber și autonom” și că îi va oferi în continuare îngrijirile medicale de care are nevoie.

În ultimii ani, femeia a ajuns să poarte aproape permanent o mască făcută manual. O folosește pentru a-și proteja pielea grav afectată de cicatrici și de expunerea la soare. În plus, are tuburi introduse în zona nasului pentru a putea respira mai ușor.

„Port masca în fiecare zi, 24 de ore din 24, pentru că fața mea este plină de cicatrici”, a spus ea.

„Vreau doar ca viața mea să fie mai bună”

După 26 de ani de operații, durere și dificultăți financiare, Maria Consuelo spune că cere ajutor doar pentru a putea trăi în condiții mai bune.

„Ceea ce le cer tuturor oamenilor este să înțeleagă că au trecut 26 de ani de când am fața așa, cu această mască. Vreau să mă ajute pentru ca viața mea să fie mai bună”, a transmis femeia.

Pentru Maria Consuelo, lupta începută în urmă cu 26 de ani nu s-a încheiat. Dar, după 87 de operații și ani întregi de tratamente, ea spune că a ajuns din nou să se întrebe cât mai poate continua.