Google face cea mai mare schimbare a motorului său de căutare din ultimii 29 de ani în Europa

3 minute de citit Publicat la 08:00 12 Sep 2026 Modificat la 08:01 12 Sep 2026

Comisia Europeană a amendat Google cu 900 de milioane de euro. Foto: Profimedia Images

Google a început să modifice modul în care afișează rezultatele căutărilor în Europa, pentru a se conforma regulilor Uniunii Europene și pentru a evita noi sancțiuni. Compania avertizează însă că schimbările vor duce la o experiență mai slabă pentru utilizatori și vor crește costurile pentru companiile europene, potrivit Reuters.

Google susține că este cea mai mare reducere a calității serviciului său de căutare din cei 29 de ani de istorie ai motorului de căutare.

Schimbările vin după ce Comisia Europeană a amendat Google, în iulie, cu 460 de milioane de euro pentru că și-ar fi favorizat propriile servicii în rezultatele pentru cumpărături, hoteluri, transport și sport. Comisia a considerat că Google a oferit propriilor servicii o poziționare mai bună decât celor ale companiilor concurente, încălcând Regulamentul privind piețele digitale (DMA).

Booking și Expedia vor primi mai multă vizibilitate

Google spune că Uniunea Europeană a prezentat schimbările drept o modalitate de a crea condiții mai echitabile pentru companiile care apar în rezultatele motorului de căutare.

Compania americană susține însă că noul sistem favorizează site-urile de comparare de prețuri și serviciile specializate de căutare, cunoscute drept VSS (vertical search services), în domenii precum hoteluri, companii aeriene și restaurante.

Printre acestea se numără platforme precum Booking.com și Expedia.

Aceste servicii vor primi o poziționare mai bună în rezultatele Google decât companiile care apar direct cu un link către propriul site, numărul de telefon și adresa.

Mai puține informații în rezultatele Google

Noul format va afișa în partea de sus a paginii un motor de căutare specializat, urmat de alte două servicii, însă cu mai puține informații.

De exemplu, pentru hoteluri, zboruri și restaurante va apărea în continuare un carusel de rezultate, însă unele dintre informațiile considerate utile vor fi eliminate. Printre acestea se numără prețurile în timp real.

Ordinea în care vor fi afișate rezultatele va fi stabilită de algoritmul Google.

„Pentru a respecta cerințele DMA, facem schimbări semnificative în Google Search în Europa”, a declarat Nick Fox, Vicepreședintele Senior Google pentru Cunoaștere și Informații.

Potrivit acestuia, schimbările „degradează experiența utilizatorilor europeni”, favorizând intermediarii online în detrimentul companiilor locale și eliminând funcții utile pe care oamenii se bazează zi de zi.

Google precizează că modificările nu vor afecta utilizatorii din afara Uniunii Europene.

Google spune că firmele europene vor pierde trafic

Compania susține că schimbările anterioare făcute pentru respectarea DMA au dus deja la o scădere cu 30% a traficului gratuit și direct către paginile de rezervări ale unor companii europene.

Google se așteaptă ca și noul format să afecteze aceste afaceri.

Compania spune că a testat modificările cu milioane de utilizatori din Europa, iar rezultatele testelor au indicat un nivel ridicat de nemulțumire. Potrivit Google, oamenii au fost nevoiți să reformuleze sau să tasteze din nou căutările pentru a găsi informațiile pe care le căutau.

Google a primit amenzi de aproape 900 de milioane de euro în iulie

În iulie, Comisia Europeană a aplicat companiei Google două amenzi, în valoare totală de 890 de milioane de euro, pentru încălcări ale DMA.

Prima, de 460 de milioane de euro, a vizat favorizarea propriilor servicii în Google Search. A doua, de 430 de milioane de euro, a penalizat restricțiile impuse dezvoltatorilor de aplicații, pe care Google îi împiedica să își trimită gratuit utilizatorii către oferte alternative și mai ieftine, pe alte site-uri sau magazine.

Comisia Europeană a cerut Google să se conformeze regulilor, iar compania riscă plăți cu titlu de penalități de până la 5% din cifra de afaceri mondială totală dacă nu respectă cerințele.

Google a precizat că a actualizat deja programul Google Play privind ofertele externe și că a făcut modificări pentru ca dezvoltatorii să poată direcționa mai ușor utilizatorii către alte canale și să aleagă modelul de comision.

Google a primit amenzi de peste 10 miliarde de euro în UE

În aproape două decenii de dispute cu autoritățile europene de concurență, Google a acumulat amenzi antitrust în valoare totală de aproximativ 10,38 miliarde de euro, potrivit companiei.

Sancțiunile europene aplicate gigantului american au fost criticate de președintele american Donald Trump, care a amenințat cu o anchetă împotriva Uniunii Europene, acuzând blocul comunitar că „jefuiește” companiile americane.

Pentru utilizatorii europeni, una dintre cele mai vizibile consecințe ale noilor reguli va fi însă modul în care apar rezultatele la căutările pentru hoteluri, zboruri și restaurante: mai mult spațiu pentru platformele intermediare și mai puține informații afișate direct în pagina Google.