Construiesc drone și concurează cu marile universități ale lumii. NOVA, în „100 de tineri pentru dezvoltarea României”

Foto: Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României

ne uităm la conflictele militare din ultimii ani saula planurile de viitor ale marilor companii de curierat, vedem clar că viitorul mobilității și al securității se bazează pe drone. Vehiculele aeriene fără pilot nu maisunt de mult niște simple jucării, ci reprezintă o industrie de miliarde de dolari, dominată de obicei de giganți tehnologici și bugete uriașe de cercetare.

În acest mediu extrem de dur, niște studenți de la Universitatea Națională de Știință și TehnologiePOLITEHNICA București demonstrează că se poateface performanță la cel mai înalt nivel și cu resurselocale. Echipa lor, numită NOVA, proiectează șiconstruiește de la zero aeronave care sunt mai bunedecât cele de la universități celebre pe plan mondial. Pentru inovațiile lor practice, tinerii au fost incluși încampania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, un proiect național derulat de Fundația Dan Voiculescupentru Dezvoltarea României cu scopul de a promova noua generație de specialiști de top.

Pentru acești tineri, ingineria aerospațială înseamnămult mai mult decât calcule și teorie învățată dinmanuale. O parte a echipei se ocupă de aeronave cu aripă fixă, folosind materiale compozite foarte ușoarepentru a obține o formă cât mai aerodinamică. Ceilalțimembri se concentrează exclusiv pe multicoptere, acele drone extrem de rapide și manevrabile, folositeadesea pentru misiuni tactice. Orice eroare de proiectare se vede imediat ce aparatul este ridicat de la sol, astfel că studenții sunt obligați să găsească soluțiitehnice perfecte înainte de a ieși pe teren.

Valoarea muncii lor s-a văzut cel mai bine atunci cândau fost puși față în față cu studenți de elită din întreagalume. Un moment decisiv a fost competiția de design din Tucson, Arizona, unde românii au concuratîmpotriva a peste o sută de echipe și au reușit să se claseze înaintea unor instituții precum MIT sauStanford.

Performanțele au continuat și în Europa. La recentacompetiție din Stuttgart, studenții noștri au intrat directîn top zece mondial cu un aeromodel electric gânditspecial să transporte încărcături grele, folosind unconsum minim de energie.

Experiența echipei nu se rezumă doar la partea de asamblare a pieselor. Tinerii sunt și piloți extrem de abili. La un recent festival de profil, organizat exclusivpentru universitățile militare, echipa bucureșteană a fost singura prezență civilă acceptată pe traseu, iarreprezentantul lor a reușit să obțină locul al doilea dinzeci de participanți.