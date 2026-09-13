Poliția i-a confiscat Lamborghini-ul de aproape 280.000 de euro, pentru că mergea cu viteză periculoasă

1 minut de citit Publicat la 08:00 13 Sep 2026 Modificat la 08:00 13 Sep 2026

Autoturismul a fost confiscat în baza unei legi britanice înăsprite recent. Foto: Profimedia Images

Poliția din Essex a confiscat un Lamborghini Huracan evaluat la aproape 280.000 de euro, după ce a primit informații potrivit cărora bolidul era condus periculos pe străzile din Southend. Potrivit polițiștilor, mașina ar fi circulat cu o viteză de peste două ori mai mare decât limita legală, scrie The Guardian.

Incidentul s-a petrecut sâmbătă după-amiază, iar autoturismul a fost confiscat în baza unei legi britanice înăsprite recent pentru a permite poliției să intervină mai rapid în cazurile de conducere antisocială și periculoasă.

„Conducerea antisocială poate reprezenta un pericol pentru ceilalți participanți la trafic și poate provoca disconfort locuitorilor”, a transmis un purtător de cuvânt al poliției din Essex.

„Siguranța comunităților noastre va fi întotdeauna prioritatea noastră și vom lua măsuri împotriva celor care pun în pericol siguranța celorlalți”, a mai spus acesta.

Legile au fost înăsprite la începutul acestui an

Potrivit platformei AutoTrader, valoarea totală de vânzare cu amănuntul a unui Lamborghini Huracan poate ajunge la 238.195 de lire sterline, adică aproximativ 277.300 de euro, în funcție de model.

Mașina a fost confiscată în baza secțiunii 59 din Police Reform Act, prevedere care a fost înăsprită la începutul acestui an. Noile reguli permit poliției să confiște imediat un vehicul care provoacă sau este susceptibil să provoace panică, suferință ori disconfort publicului.

Anterior, șoferii primeau un avertisment, iar mașina putea fi confiscată doar dacă aceștia erau implicați într-un alt incident de conducere antisocială în următoarele 12 luni.

Polițiștii pot decide în continuare, la discreție, să emită un avertisment. Legea le permite să oprească și să confiște vehicule, dar și să intre în spațiile în care cred că acestea sunt ținute și să folosească „forța rezonabilă, atunci când este necesar”.

Când pot fi confiscate

Printre motivele pentru care mașinile pot fi confiscate se numără rotirea excesivă a roților și plecările în forță, derapajele în spații publice, cursele în zone rezidențiale și ambalarea repetată a motorului, atunci când aceasta „provoacă disconfort”, potrivit poliției din Essex.

Poliția Metropolitană din Londra a confiscat anul trecut 72 de mașini de lux, în valoare de peste 6 milioane de lire sterline, echivalentul a aproape 7 milioane de euro, în cadrul unei operațiuni împotriva conducerii antisociale.

Printre mașinile confiscate s-au numărat Ferrari, Lamborghini și Bentley. Potrivit poliției, acestea fie nu erau într-o stare corespunzătoare pentru a circula pe drumurile publice, fie erau conduse ilegal.