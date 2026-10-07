Cine sunt favoriții la Premiul Nobel pentru Literatură. Pe listă sunt Anne Carson și o scriitoare din China

2 minute de citit Publicat la 20:07 07 Oct 2026 Modificat la 20:07 07 Oct 2026

Anne Carson și Can Xue. sursa colaj foto: Getty / Profimedia

Poeta canadiană Anne Carson și scriitoarea experimentală chineză Can Xue sunt favoritele caselor de pariuri pentru Premiul Nobel pentru Literatură din acest an, care va fi anunțat joi, scrie The Guardian.

Potrivit casei de pariuri Ladbrokes, cele două scriitoare aflate în fruntea clasamentului au fiecare o cotă de 10 la 1 să câștige cel mai prestigios premiu literar din lume, care valorează anul acesta 12 milioane de coroane suedeze, adică aproximativ 900.000 de lire sterline.

Anne Carson, în vârstă de 76 de ani, este cunoscută pentru stilul ei hibrid, care amestecă poezia cu proza și îmbină povești contemporane cu mituri antice. Printre cele mai cunoscute opere ale sale se numără „Autobiography of Red” („Autobiografia lui Roșu”), un roman în versuri publicat în 1998, care spune povestea maturizării unui tânăr queer și reinterpretează un poem grecesc despre Heracle.

Can Xue se numără de mai mulți ani printre favorite. Scriitoarea de 73 de ani, pe numele ei real Deng Xiaohua, a fost de două ori pe lista lungă a International Booker, o dată pentru romanul „Love in the New Millennium” („Iubire în noul mileniu”), tradus în engleză de Annelise Finegan Wasmoen, și o dată pentru volumul de povestiri „I Live in the Slums” („Locuiesc în mahala”), tradus de Karen Gernant și Chen Zeping.

Pe locul următor, după Carson și Can Xue, se află Haruki Murakami, cu o cotă de 14 la 1. Scriitorul japonez este unul dintre cei mai vânduți autori din lume dintre favoriți și este cunoscut pentru romane precum „Pădurea norvegiană” și „Kafka pe malul mării”.

Ladbrokes îi mai trece printre posibilii câștigători pe scriitorul australian de avangardă Gerald Murnane și pe romancierul postmodern american Thomas Pynchon, ambii cu o cotă de 16 la 1.

La o cotă de 20 la 1 se află șapte scriitori: Margaret Atwood, Cristina Rivera Garza, Enrique Vila-Matas, Jamaica Kincaid, Lídia Jorge, Ludmila Ulițkaia și Michel Houellebecq.

Romanciera canadiană Margaret Atwood, autoarea „Povestirii slujitoarei”, a câștigat deja multe dintre cele mai importante premii literare, inclusiv Booker și Premiul Giller.

Scriitoarea mexicană Cristina Rivera Garza a câștigat în 2024 Premiul Pulitzer pentru „Liliana's Invincible Summer” („Vara invincibilă a Lilianei”), o carte de memorii despre sora ei de 20 de ani, ucisă de un fost iubit.

Enrique Vila-Matas este unul dintre cei mai importanți romancieri spanioli, cunoscut pentru felul în care îmbină ficțiunea cu eseul. În 2020, a fost pe lista lungă a International Booker pentru romanul metaficțional „Mac and His Problem” („Mac și problema lui”), tradus în engleză de Margaret Jull Costa și Sophie Hughes.

Jamaica Kincaid este o scriitoare americană originară din Antigua, cunoscută mai ales pentru cărți precum „Annie John”, „A Small Place” și „Lucy”, în care scrie adesea despre relațiile de familie și efectele distructive ale colonialismului. Kincaid „este o scriitoare pe care nu doar o citești, ci o scriitoare care te readuce la tine însuți”, scria în 2022 poeta Jackie Kay.

Cu șanse mai mici, potrivit caselor de pariuri, sunt Karl Ove Knausgård, Alexis Wright, Colm Tóibín, César Aira, Deborah Levy, Don DeLillo, Emmanuel Carrère, Leila Aboulela, Michael Ondaatje, Mircea Cărtărescu și Salman Rushdie.

Câștigătorul va fi anunțat joi, la ora 14:00, ora României. Anul trecut, premiul a fost câștigat de scriitorul maghiar László Krasznahorkai. Printre laureații din ultimii ani se mai numără Han Kang, Jon Fosse, Annie Ernaux și Abdulrazak Gurnah.