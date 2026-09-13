De ceva vreme, Ucraina distruge „discret” flota de bombardiere strategice ale Rusiei. Și ajută astfel, indirect, NATO

Bombardiere strategice Tupolev Tu-95 pe pista bazei aeriene Engels-2 din regiunea Saratov, Rusia. Foto: Profimedia Images

Ucraina distruge „discret” flota de bombardiere strategice Tu-95 ale Rusiei. La finalul lunii august, cel puțin două astfel de avioane au fost distruse în atacurile cu drone ucrainene asupra bazei aeriene Engels-2 din orașul Saratov, aflat în sud-estul Rusiei continentale. Aceste avioane, care lansează rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune asupra Ucrainei, fac parte în același timp din așa-numita „triadă nucleară” a Moscovei, fiind capabile să lanseze și arme nucleare. Distrugerea sistematică a flotei de avioane Tu-95 va afecta serios capacitatea Rusiei de atac și descurajare, în cazul unui prezumtiv conflict cu NATO, informează The Telegraph.

Un astfel de atac cu drone, desfășurat la sfârșitul lui august, a distrus o întreagă secțiune din aripa dreaptă a unui bombardier Tupolev Tu-95.

A Tu-95MS struck by SBU forces at Engels-2 airbase was reportedly a training aircraft. The strike hit the bomber's wing and left the aircraft beyond repair, Vantor satellite imagery shows. #Ukraine https://t.co/zouDds3Vhw pic.twitter.com/H6npopqJIS — NOELREPORTS ?? ?? (@NOELreports) August 28, 2026

Câteva ore mai târziu, imaginile furnizate de sateliți au surprins alt detaliu pe care Rusia nu l-a confirmat oficial: un alt Tu-95 era grav avariat, dincolo de orice posibilitate de a fi reparat și apt de zbor.

Rusia nu a mai construit niciun Tu-95 nou din anul 1992.

? Satellite images of ?? Ukrainka Air Base as of September 11, 02:29 UTC



The air base housed 39 Tu-95MS (Bear-H), 11 Tu-160M (Blackjack), and 1 Il-78M (Midas).



On September 9, five Tu-95MS from Olenya Air Base were redeployed to Ukrainka Air Base.



On September 9, two Tu-95MS… pic.twitter.com/monG3rPMNN — AviVector (@avivector) September 11, 2026

Acesta a fost al doilea atac asupra bazei Engels-2 într-un interval de 6 săptămâni. În iulie, alt Tu-95 și-a pierdut complet coada, într-un atac similar, cu drone. Atacurile au fost coordonate și executate de serviciul secret ucrainean SBU.

Niciunul dintre aceste avioane nu mai are șanse să zboare din nou, au precizat analiștii militari consultați de The Telegraph.

De ce are nevoie Rusia de bombardierele Tu-95 într-un eventual război cu NATO

Noile pierderi se adaugă celor avariate sau complet distruse în 2025, în cadrul operațiunii „Pânza de păianjen” („Spiderweb”), în care, conform estimărilor ucrainenilor, în jur de 40 de avioane strategice ruse au fost lovite și circa 10-12 complet distruse.

Conform site-ului Oryx, care monitorizează pierderile armatelor rusă și ucraineană în baza monitorizărilor datelor OSINT, Rusia a pierdut definitiv 11 bombardiere strategice Tu-95. Statistica include doar avioanele complet distruse, nu și cele avariate, mai mult sau mai puțin grav.

Pierderile acestor avioane strategice - care pot lansa și încărcături nucleare - dezavantajează Rusia în cazul unui posibil conflict cu NATO.

Bombardier strategic Tupolev Tu-95 „Bear” („Ursul”, în codificare NATO) folosit de Rusia în atacurile cu rachete de croazieră asupra Ucrainei. Foto: Getty Images

O confruntare militară cu Alianța Nord-Atlantică ar presupune efectuarea, de către Rusia, de lovituri și bombardamente masive, cvasisimultane, împotriva mai multor ținte deodată. Rusia trebuie, de asemenea, să ia în calcul că primul „val” de rachete lansat asupra țintelor NATO ar putea fi interceptate în mare parte și că, prin urmare, armata și aviația rusă vor dispune de 1-2 noi ocazii să mai lanseze rachete, înainte ca avioanele să fie distruse sau incapacitate de reacția NATO.

Or, arată experții RUSI consultați de The Telegraph, o flotă mai mică de avioane strategie Tu-95 nu face decât să diminueze și mai mult capacitatea Rusie de ripostă masivă, în cazul unui război cu NATO.

Prin urmare, distrugerea sau uzura bombardierelor nucleare rusești în conflictul cu Ucraina îi pune pe strategii ruși într-o dilemă: să continue să folosească aceste arme strategice împotriva Ucrainei (cu risc de a fi distruse sau de a crește uzura) sau încetarea atacurilor cu rachete cu rază lungă, pentru a „păstra” bombardierele într-o posibilă confruntare cu NATO.

„Aceste avioane (Tu-95 - n.r.) fac parte din triada nucleară a Rusiei”, a spus Justin Bronk, expert militar la Institutul pentru Studii Strategice de la Londra (RUSI).

Cu cât are Rusia mai puține Tu-95, cu atât scade capacitatea Moscovei de a lansa rachete cu rază lungă asupra Ucrainei

Avioanele Tu-95 (cu elice), alături de Tu-160 (cu reacție și mai moderne) sunt aeronavele principale folosite de Rusia în războiul cu Ucraina pentru lansarea rachetelor de croazieră Kh-101 asupra obiectivelor și orașelor ucrainene.

Baza Engels-2, unde au fost staționate avioanele Tu-95, se află la o distanță de 800 de kilometri de granița cu Ucraina. SBU a folosit în atacuri noi drone - MICH-2000 - cu o rază de acțiune de circa 2.000 de kilometri. Raza mare de acțiune a permis dronelor să ocolească zonele înțesate de apărarea antiaeriană rusă.

Expertul RUSI Robert Tollast estimează că, în prezent, Rusia mai dispune de 20-30 de avioane Tu-95, posibil chiar mai puține, dacă ținem cont de costul întreținerii pe care îl presupune un avion proiectat în anii 1950.

Avioanele Tu-95 lansează rachete de croazieră Kh-101, care pot avea o rază de acțiune de peste 2.800 de kilometri și au o încărcătură explozivă de 400 de kilograme.

„Cu cât are Rusia mai puține Tu-95, cu atât mai puține astfel de rachete pot fi lansate cu focoasele lor, ceea ce devine un element critic, pe măsură ce ne apropiem de iarnă”, a spus expertul RUSI.