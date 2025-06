Operațiunea „Pânza de Păianjen”. Cum au reușit ucrainenii să lovească cu drone bombardierele și submarinele nucleare ale rușilor

Operaţiunea "Pânza de Păianjen", atacul Ucrainei în care au fost distruse numeroase aerodromuri, avioane de război și alte instalații militare rusești, a fost planificată de 18 luni, sub supravegherea personală a Preşedintelui Volodimir Zelenski, scrie BBC News.

Potrivit surselor din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), organizarea operațiunii "Pânza de Păianjen" a durat un an și jumătate și a fost supravegheată personal de Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Potrivit unor surse, SBU a introdus mai întâi în Rusia drone FPV, urmate ulterior de cabine mobile din lemn.

Odată ajunse pe teritoriul Rusiei, dronele au fost ascunse sub acoperișurile acestor cabine, care au fost plasate pe camioane. Guvernatorul din Irkutsk, Igor Kobzev, a declarat că dronele care au atacat baza militară din Sredniy, în Siberia, au fost lansate de pe un camion. Acoperișurile au fost deschise de la distanță, permițând dronelor să decoleze și să lovească bazele aeriene din apropiere.

