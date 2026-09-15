Descoperire arheologică „extrem de rară”: Un vârf de lance geto-dacic din perioada lui Burebista, găsit la Cârlomănești

Vârful de lance, cu o lungime de 36 de centimetri, reprezintă o descoperire extrem de rară. FOTO: Muzeul Județean Buzău

Arheologii Muzeului Judeţean Buzău au descoperit, în premieră, în urma campaniei arheologice recente desfăşurată în situl Cârlomăneşti - Cetăţuia, un vârf de lance utilizat cel mai probabil la vânătoare sau în campanii de război, de-a lungul unei perioade asociate domniei lui Burebista, potrivit Agerpres.

Potrivit Muzeului Judeţean Buzău, vârful de lance, cu o lungime de 36 de centimetri, reprezintă o descoperire extrem de rară, ţinând cont de starea sa de conservare.

"Astfel de piese întregi din fier sunt extrem de rare, pentru că se găsesc foarte greu într-o astfel de stare de conservare. Fragmente se mai găsesc în siturile arheologice, dar piesă întreagă şi în starea de conservare a exemplarului de la Cârlomăneşti, extrem de rar spre deloc, plus că piesa are context arheologic foarte clar, nu face obiectul unei descoperiri întâmplătoare, ci a unei descoperirii arheologice. Până în prezent, este singura astfel de piesă, ţinând cont de dimensiuni, de starea de conservare şi de tipul de piesă", a declarat, pentru Agerpres, directorul Muzeului Judeţean Buzău, Daniel Costache.

Arheologii plasează piesa în prima jumătate a secolului I î.Hr., într-o perioadă care se suprapune aproximativ cu domnia lui Burebista, moment important în istoria lumii dacice. Păstrarea integrală a piesei oferă cercetătorilor posibilitatea de a-i studia forma şi caracteristicile în detaliu şi de a o integra în imaginea mai largă a armamentului utilizat în perioada respectivă.

"Cu siguranţă, piesa a fost folosită atât în situaţii de război, dar şi la vânătoare, însă, fără niciun dubiu, intră în sfera armelor. Provine din jurul secolului I, secolul I î.Hr. nu ştim dacă este exact din perioada domniei lui Burebista, dar da, poate fi asociată cu această perioadă. Piesa va ajunge la muzeu, va intra imediat în laboratorul de restaurare. Va fi curăţată, stabilizată, după care buzoienii o vor putea vedea în vitrină, cu ocazia expoziţiei pentru descoperire arheologice recente pe care o avem în plan a se desfăşura la dat de 15 ianuarie 2027", a mai precizat Daniel Costache.

Conform instituţiei de cultură, cercetările arheologice începute la Cârlomăneşti-Cetăţuia în anul 1968 au scos la lumină, de-a lungul timpului, sute de obiecte care au ajutat specialiştii să înţeleagă viaţa comunităţilor care au locuit în zonă în epoca bronzului şi în perioada geto-dacică. Importanţa descoperirilor este amplificată de activitatea de valorificare desfăşurată de specialişti, prin care obiectele sunt conservate, restaurate şi aduse în atenţia publicului prin intermediul unor expoziţii.