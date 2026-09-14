Toto Dumitrescu a scăpat de închisoare pentru că a fugit de locul accidentului. Instanța: „A avut o atitudine sinceră și de regret”

Toto Dumitrescu a fost găsit și reținut de polițiști marți, 16 septembrie 2025. Sursa foto: Antena 3 CNN

Actorul Toto Dumitrescu, fiului fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, nu va face închisoare pentru că a fugit de la locul unui accident rutier, în septembrie 2025. El a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare, sentință confirmată de Curtea de Apel București. În motivarea hotărârii, judecătorul a scris că tânărul a avut o atitudine „sinceră și de regret”, iar aplicarea pedepsei este „suficientă şi, chiar fără executarea acesteia”.

Potrivit hotărârii instanței, Toto Dumitrescu are interdicția de a conduce autovehicule pe drumurile publice timp de trei ani și este obligat să efectueze 120 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității, fie la Arhiepiscopia Bucureștilor, fie la Fundația pentru Promovarea Sancțiunilor Comunitare, relatează Agerpres.

În perioada 16 septembrie - 8 noiembrie, actorul a fost plasat în arest preventiv și arest la domiciliu și ulterior sub control judiciar.

A fugit de la locul accidentului

Accidentul a avut loc pe 14 septembrie 2025, în jurul orei 13:05, la intersecția dintre bulevardele Mircea Eliade și Primăverii, în Sectorul 1.

Conform primelor informații, o șoferiță de 23 de ani, care circula pe bd. Primăverii, a intrat în coliziune cu autoturismul condus de Toto Dumitrescu (numele real: Ilie Badea Dumitrescu), care venea de pe bd. Mircea Eliade. În urma impactului, mașina femeii a lovit un alt autovehicul aflat în spatele ei.



Șoferița a fost rănită și transportată la spital, în timp ce Toto Dumitrescu a părăsit locul accidentului pe jos, profitând de agitația creată.

Iubita lui Toto Dumitrescu a declarat că actorul „s-a speriat, deoarece știa că nu are permis de conducere și acesta este motivul pentru care a hotărât să plece de la fața locului”.

El a fost găsit de polițiști după 48 de ore, într-un apartament, fiind ridicat și dus la audieri.

„În aceste două zile, ea i-a spus de mai multe ori să meargă la poliție, dar el a zis că 'o să meargă mâine'. În această perioadă, de după accident, martora a susținut că a fost în permanență cu el și că aceasta nu a consumat substanțe psihoactive și nici alcool, cât a fost cu ea.

După producerea accidentului, (Toto Dumitrescu - n.r.) i-a anunțat pe părinții lui despre ceea ce s-a întâmplat, care i-au zis să se ducă la poliție, însă acesta le spunea că 'mai stă puțin'. De asemenea, martora a arătat că au urmărit știrile și inculpatul cunoștea că îl caută poliția.

Aceasta i-a spus să meargă totuși să anunțe ceea ce s-a întâmplat, însă el era speriat din cauză că nu are permis și nu vrea să ajungă la pușcărie”, potrivit documentelor depuse în instanță.

Ulterior, a fost reținut pentru 24 de ore, fiind acuzat de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia. Toto Dumitrescu a recunoscut faptele și a ales să fie judecat în procedură simplificată. În aceste condiții, limitele de pedeapsă cu închisoarea de la 2 la 7 ani au scăzut: de 1 an și 4 luni până la 4 ani și 8 luni.

„Audiat în calitate de suspect, (...)a recunoscut săvârșirea faptei și a declarat faptul că în data de 14.09.2025, în jurul orei 13.50, a fost la volanul autoturismului marca Mercedes (…).

După producerea accidentului rutier, s-a asigurat că toată lumea este în siguranță. A susținut că se afla într-o stare de panică din cauza faptului că bănuia că iubita lui este însărcinată, era anxioasă și tremura.

De aceea, au hotărât să plece împreună acasă pentru a se liniști și a nu afla tatăl ei că este însărcinată. Audiat în calitate de inculpat a precizat că recunoaște acuzația reținută în sarcina sa și că își menține declarația dată în calitate de suspect”, se arată în documentele citate.

Ce spune instanța

Toto Dumitrescu a fost condamnat în luna august 2026, în primă instanță, de Judecătoria Sectorului 1, la doi ani de închisoare cu suspendare. Decizia a fost confirmată de Curtea de Apel București la data de 10 septembrie 2026. În motivare, instanța a explicat că nu se impune pedeapsa cu executare deoarece actorul a dat dovadă că regretă faptele.

„Cât privește conduita sa, instanța constată că inculpatul a avut o atitudine cooperantă cu organele judiciare, a dat declarații în calitate de suspect și de inculpat, a recunoscut fapta în faza de urmărire penală și în faza de judecată, aspecte reținute în favoarea sa.

Ținând cont că inculpatul a avut o atitudine procesuală sinceră şi de regret, nstanța apreciază că, prin supravegherea Serviciului de Probaţiune, aplicarea pedepsei este suficientă şi, chiar fără executarea acesteia, inculpatul nu va mai comite alte infracţiuni, prin obligarea acestuia să frecventeze un program de reintegrare socială.

Aşadar, aplicarea pedepsei închisorii este suficientă, fără executarea acesteia în regim de detenţie, însă este necesară supravegherea comportamentului inculpatului pentru o anumită perioadă.

În ceea ce priveşte termenul de supraveghere, instanța apreciază că un termen de supraveghere de 3 ani va permite inculpatului să conştientizeze gravitatea faptei şi să îşi corijeze comportamentul, timp în care se va afla sub supravegherea Serviciului de Probaţiune”, se arată în motivarea instanței.

Toto Dumitrescu a mai avut probleme cu legea, fiind condamnat în 2021 la opt luni de închisoare cu amânarea executării pedepsei, pentru conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive, potrivit Agerpres.