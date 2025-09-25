Fiul lui Ilie Dumitrescu a scăpat de arestul preventiv, după accidentul din Capitală. El va fi cercetat în arest la domiciliu

Toto Dumitrescu va fi plasat sub arest la domiciliu. Foto: Instagram / Toto Dumitrescu

Tribunalul Bucureşti a decis joi eliberarea din arestul preventiv a actorului Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, şi plasarea acestuia în arest la domiciliu, în dosarul în care este acuzat că a produs un accident în cartierul Primăverii din Capitală şi a fugit de la faţa locului, scrie Agerpres.



Toto Dumitrescu, pe numele său real Ilie Badea Dumitrescu, a fost arestat preventiv săptămâna trecută, în urma unei decizii a Judecătoriei Sectorului 1, însă avocaţii săi au contestat măsura la Tribunalul Bucureşti, instanţă care a dispus joi plasarea în arest la domiciliu pe o durată de 22 de zile, până la 16 octombrie.



Duminică, 14 septembrie, în jurul orei 13:05, Brigada Rutieră a fost sesizată prin numărul de urgenţă 112 cu privire la producerea unui accident de circulaţie la intersecţia dintre bd. Mircea Eliade şi bd. Primăverii, din Sectorul 1.



Din primele informaţii, conducătoarea unui autovehicul, în vârstă de 23 de ani, care se deplasa pe bd. Primăverii, a intrat în coliziune cu un autovehicul, care se deplasa pe bd. Mircea Eliade, condus de Toto Dumitrescu. În urma impactului, primul autovehicul a avariat un alt autovehicul care circula în spatele acestuia.



Şoferiţa a fost rănită şi dusă la spital, însă Toto Dumitrescu a plecat pe jos de la faţa locului, profitând de agitaţia creată în jur.



El a fost găsit după 48 de ore de către poliţişti într-un apartament. A fost ridicat şi dus la audieri, după care agenţii au decis să-l reţină pentru 24 de ore, fiind acuzat de săvârşirea infracţiunii de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia.



Toto Dumitrescu a fost supus unei expertize la INML, rezultatul fiind pozitiv la consumul de cocaină.



El a mai avut probleme cu legea, fiind condamnat în anul 2021 la opt luni închisoare cu amânarea executării pedepsei pentru conducerea unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive.