Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu, a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare, după accidentul de anul trecut

Toto Dumitrescu a fost implicat într-un accident rutier duminică, 14 septembrie, în București și a fugit de la locul incidentului. Sursa foto: Instagram / Toto Dumitrescu

Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare în dosarul în care a fost acuzat că a produs un accident în cartierul Primăverii din Capitală şi a fugit de la faţa locului.

Instanța a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, stabilind un termen de supraveghere de 3 ani. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată.

Judecătoria Sectorului 1 București l-a condamnat luni, 20 aprilie 2026, pe Dumitrescu Badea-Ilie, cunoscut drept Toto Dumitrescu, la 2 ani de închisoare pentru infracțiunea de părăsire a locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor producerii acestuia, potrivit minutei instanței. Instanța a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, cu un termen de supraveghere de 3 ani.

În același timp, judecătorii i-au interzis dreptul de a conduce pe drumurile publice orice vehicul pentru care este necesar permis de conducere, pentru o perioadă de 3 ani, interdicția urmând să se aplice de la rămânerea definitivă a hotărârii.

Pe durata termenului de supraveghere, Dumitrescu va trebui să se prezinte la Serviciul de Probațiune București, să anunțe orice schimbare de domiciliu ori a locului de muncă și să comunice informații privind mijloacele sale de existență. Instanța a mai dispus ca acesta să urmeze un program de reintegrare socială și să presteze 120 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității, la una dintre instituțiile ce vor fi stabilite de Serviciul de Probațiune București.

Accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu

Pe 14 septembrie 2025, în jurul orei 13:05, Brigada Rutieră a fost sesizată prin numărul de urgenţă 112 cu privire la producerea unui accident de circulaţie la intersecţia dintre bd. Mircea Eliade şi bd. Primăverii, din Sectorul 1.

Conducătoarea unui autovehicul, în vârstă de 23 de ani, care se deplasa pe bd. Primăverii, a intrat în coliziune cu un autovehicul, care se deplasa pe bd. Mircea Eliade, condus de Toto Dumitrescu. În urma impactului, primul autovehicul a avariat un alt autovehicul care circula în spatele acestuia.

Şoferiţa a fost rănită şi dusă la spital, însă Toto Dumitrescu a plecat pe jos de la faţa locului, profitând de agitaţia creată în jur.

El a fost găsit după 48 de ore de către poliţişti într-un apartament. A fost ridicat şi dus la audieri, după care agenţii au decis să-l reţină pentru 24 de ore, fiind acuzat de săvârşirea infracţiunii de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia. Ulterior el a fost arestat preventiv, apoi plasat în arest la dimiciliu.

Toto Dumitrescu a fost supus unei expertize la INML, rezultatul fiind pozitiv la consumul de cocaină.

El a mai avut probleme cu legea, fiind condamnat în anul 2021 la opt luni închisoare cu amânarea executării pedepsei pentru conducerea unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive.