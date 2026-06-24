Toto Dumitrescu a fost săltat de polițiști și internat la Psihiatrie: „Nu-mi este bine”. Angajata unui magazin a sunat la 112

Toto Dumitrescu. Sursa foto: Antena 3 CNN

Actorul Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, a fost ridicat de polițiști și internat la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Alexandru Obregia” din București, după ce ar fi provocat un scandal într-un magazin din Sectorul 4 al Capitalei și apoi și-ar fi agresat iubita. Actorul le-a spus jurnaliștilor doar atât: „Nu-mi este bine”.

Incidentul a avut loc după ce o femeie a sunat la 112 și a anunțat că un bărbat a intrat într-un magazin și a distrus mai multe produse expuse la vânzare. Conform Poliției Capitalei, după ce a părăsit magazinul, acesta ar fi avut o altercație cu o femeie aflată în apropiere.

Ajunși la fața locului, polițiștii l-au identificat pe Toto Dumitrescu. Oamenii legii au constatat că actorul avea un comportament agitat și necooperant, refuzând să colaboreze pentru clarificarea situației. În aceste condiții, pentru prevenirea unor noi incidente, acesta a fost imobilizat și transportat la Spitalul „Alexandru Obregia”, unde medicul de gardă a decis internarea sa.

Polițiștii au stabilit că femeia implicată în altercație este partenera actorului. Aceasta nu a dorit să depună plângere penală, nu a solicitat emiterea unui ordin de protecție și a refuzat atât evaluarea riscului, cât și îngrijirile medicale.

Pe numele lui Toto Dumitrescu a fost deschis un dosar penal pentru tulburarea ordinii și liniștii publice și violență în familie, ancheta fiind coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4.

„La data de 21 iunie 2026, în jurul orei 18:00, o femeie a sesizat, prin intermediul Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112, faptul că într-un magazin situat în Sectorul 4 al municipiului Bucureşti a intrat un bărbat care, prin acte de violenţă, a distrus şi a răsturnat mai multe produse expuse spre vânzare. Totodată, apelanta a relatat că, după ce a părăsit magazinul, bărbatul ar fi avut o altercaţie cu o femeie aflată pe stradă”, a transmis, marţi seară, Poliţia Capitalei.

Problemele cu legea din ultimul an

Noul incident vine la doar câteva luni după ce Toto Dumitrescu a fost condamnat în primă instanță la doi ani de închisoare cu suspendare în dosarul accidentului rutier produs în septembrie 2025 în zona bulevardului Primăverii din București. Instanța i-a interzis să conducă autovehicule timp de trei ani și l-a obligat să efectueze 120 de zile de muncă în folosul comunității. Decizia nu este definitivă.

Potrivit procurorilor, actorul a fost implicat într-un accident în urma căruia o tânără șoferiță a fost rănită și transportată la spital. După impact, Toto Dumitrescu a părăsit locul accidentului și a fost găsit de polițiști aproximativ 48 de ore mai târziu.

În cadrul anchetei, expertiza efectuată de Institutul Național de Medicină Legală a indicat consum de cocaină. De altfel, actorul a fost și în centrul unui dosar privind conducerea sub influența substanțelor interzise, după ce inițial testarea DrugTest indicase un rezultat pozitiv pentru cocaină.

Toto Dumitrescu nu este la primul conflict cu legea. În 2021, acesta a mai fost condamnat la opt luni de închisoare cu amânarea executării pedepsei pentru conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive.