Se închide circulaţia, duminică, pe drumul spre Poiana Braşov, pentru o competiţie de ciclism. Programul restricţiilor

Se închide circulaţia, duminică, pe drumul spre Poiana Braşov. Foto: Getty Images

Circulaţia rutieră va fi oprită duminică, pe drumul de legătură între municipiul Braşov şi staţiunea Poiana Braşov, cu prilejul desfăşurării unei competiţii de ciclism, a anunţat, luni, Primăria Braşov, partener în organizarea evenimentului, notează Agerpres.

Astfel, pe traseul pe care se va desfăşura competiţia, între Livada Poştei şi Poiana Braşov, va fi închis circulaţiei publice, în următoarele intervale: 9:00 - 12:30 şi 14:00 - 16:30.

La competiţie, organizatorii - Asociaţia Cetatea Braşovului şi Primăria municipiului - aşteaptă la start peste 300 de ciclişti, la trei probe: proba individuală, cu start în bloc, pe un traseu de 11,5 kilometri, cursa populară - 4 kilometri, o probă necompetitivă, pentru familii şi cursa pe echipe - masculin, feminin sau mixt, tot pe un traseu de 11,5 kilometri, la care sunt aşteptate echipe de câte patru ciclişti.

Evenimentul se va încheia cu o festivitate de premiere la care vor fi acordate mai multe categorii de premii în bani şi produse şi, de asemenea, organizatorii au pregătit un eveniment de tip pasta party, pentru a recompensa efortul tuturor participanţilor.

Competiţia se numeşte "Linia 20", după numărul autobuzelor operatorului de transport în comun care fac legătura între oraş şi staţiunea Poiana Braşov.