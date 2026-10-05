Turelele cu AI ale Ucrainei au doborât, în premieră, drone rusești cu reacție. Sistemele sunt instalate și pe poduri

Ihnat a adăugat însă că aceste turele robotizate au o rază de acțiune limitată. FOTO: Profimedia Images

Forțele ucrainene de apărare antiaeriană au reușit să doboare drone rusești cu motor cu reacție, inclusiv aparate de tip Geran-5, folosind turele robotizate dotate cu tehnologii de inteligență artificială, a declarat purtătorul de cuvânt al Forțelor Aeriene ucrainene, Iuri Ihnat, potrivit Ukrainska Pravda.

„Turelele robotizate... sunt instalate acum și pe poduri... Au existat deja cazuri în care drone fără pilot cu motor cu reacție, inclusiv Geran-5, au fost doborâte de aceste turele. Eu însumi am fost destul de sceptic, mă întrebam cum ar putea funcționa acest lucru. Dar utilizarea tehnologiilor inovatoare și a inteligenței artificiale a eliminat eroarea umană și a îmbunătățit calculele tehnice. Pentru a le doborî este utilizată viziunea artificială. Inteligența artificială face posibilă angajarea chiar și a dronelor fără pilot cu motor cu reacție.”

Ihnat a adăugat însă că aceste turele robotizate au o rază de acțiune limitată, deoarece mitralierele sunt în prezent principalul mijloc prin care acestea angajează țintele.

Pe 4 octombrie, președintele Volodimir Zelenski a declarat că peste 12 turele au fost deja instalate în Kiev pentru a contracara dronele cu motor cu reacție, iar alte opt urmează să fie instalate în regiunea Kiev.

Atacuri masive în Kiev

Amintim că Rusia a atacat în forță Kievul cu drone cu reacție chiar în timpul vizitei lui Merz, ținta fiind unul dintre cele opt poduri care permit traversarea Niprului în oraș.

Rușii au atacat un pod din Kiev chiar în momentul în care cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, se afla într-o vizită surpriză în capitala Ucrainei. Podul a fost atacat de drone cu reacție, iar atacul face parte din campania de teroare pusă la cale de ruși pentru a forța guvernul ucrainean să cedeze.

Este al doilea pod țintit direct de dronele rusești, iar distrugerile recente din capitala țării au dus la paralizarea orașului și ambuteiaje uriașe în mare parte din Kiev.