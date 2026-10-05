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Zelenski acuză Rusia, după ce o navă s-a scufundat în Marea Neagră: „Un atac oribil cu două drone rusești“

A.E.D.
2 minute de citit Publicat la 16:43 05 Oct 2026 Modificat la 16:49 05 Oct 2026
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colaj 3 poze in care apar Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei, şi două Imagini de la operațiunea de salvare a echipajului navei ROYAD MAMMADOV, scufundată în Marea Neagră, luni 5 octombrie 2026
Imagini de la operațiunea de salvare a echipajului navei ROYAD MAMMADOV, scufundată în Marea Neagră, luni, 5 octombrie 2026. Sursa colaj foto: Hepta & IGAv

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a acuzat Rusia, marţi după-amiaza, că este responsabilă pentru tragedia care a avut loc în Marea Neagră, unde o navă s-a scufundat, iar doi membri ai echipajului au murit. „Un atac oribil cu două drone rusești a vizat o navă civilă care transporta porumb în apele neutre“, a transmis liderul de la Kiev. Referindu-se la situația din Marea Neagră, Zelenski a cerut un răspuns internațional mai ferm, afirmând că atacurile asupra navelor civile afectează nu doar securitatea regională, ci și transportul de produse alimentare.

Potrivit declaraţiilor preşedintelui ucrainean, la bordul vasului se aflau cetățeni din Azerbaidjan și India, iar căpitanul este unul dintre cei care şi-au pierdut viaţa. 11 oameni au fost salvaţi de pe nava cargo turcească, lovită în zona platformei Pescăruș, care aparține companiei Petrom. Royal Mammadov, încărcată cu porumb, a plecat luni dimineață din portul ucrainean Ismail şi ar fi trebuit să ajungă în Ravenna, Italia.

„Un atac oribil cu două drone rusești a vizat o navă civilă care transporta porumb în apele neutre; nava aparținea Turciei, iar la bord se aflau cetățeni azeri și indieni. Din păcate, la acest moment știm că a murit căpitanul navei. Transmit condoleanțe. Soarta unei alte persoane este încă în curs de stabilire. Unsprezece membri ai echipajului au fost salvați, unul dintre aceștia fiind rănit“, a scris Volodimir Zelenski pe contul său de X.

Liderul de la Kiev a acuzat Rusia că respinge măsurile pentru securizarea navigației în Marea Neagră și că recurge la atacuri asupra navelor civile.

„Ucraina a propus în repetate rânduri măsuri concrete pentru detensionarea situației și asigurarea securității în Marea Neagră. Au existat și propuneri relevante din partea unor țări terțe. Însă Rusia alege în mod constant teroarea și scufundarea navelor civile în detrimentul navigației maritime normale. Este nevoie de presiune pentru a restabili securitatea alimentară globală. Iar toți cei care sunt cu adevărat interesați de acest lucru trebuie să ofere sprijin“, a scris Volodimir Zelenski.

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Etichete: Volodimir Zelenski nava scufundata Marea Neagrã atac drone rusesti

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