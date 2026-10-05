Zelenski acuză Rusia, după ce o navă s-a scufundat în Marea Neagră: „Un atac oribil cu două drone rusești“

Imagini de la operațiunea de salvare a echipajului navei ROYAD MAMMADOV, scufundată în Marea Neagră, luni, 5 octombrie 2026. Sursa colaj foto: Hepta & IGAv

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a acuzat Rusia, marţi după-amiaza, că este responsabilă pentru tragedia care a avut loc în Marea Neagră, unde o navă s-a scufundat, iar doi membri ai echipajului au murit. „Un atac oribil cu două drone rusești a vizat o navă civilă care transporta porumb în apele neutre“, a transmis liderul de la Kiev. Referindu-se la situația din Marea Neagră, Zelenski a cerut un răspuns internațional mai ferm, afirmând că atacurile asupra navelor civile afectează nu doar securitatea regională, ci și transportul de produse alimentare.

Potrivit declaraţiilor preşedintelui ucrainean, la bordul vasului se aflau cetățeni din Azerbaidjan și India, iar căpitanul este unul dintre cei care şi-au pierdut viaţa. 11 oameni au fost salvaţi de pe nava cargo turcească, lovită în zona platformei Pescăruș, care aparține companiei Petrom. Royal Mammadov, încărcată cu porumb, a plecat luni dimineață din portul ucrainean Ismail şi ar fi trebuit să ajungă în Ravenna, Italia.

„Un atac oribil cu două drone rusești a vizat o navă civilă care transporta porumb în apele neutre; nava aparținea Turciei, iar la bord se aflau cetățeni azeri și indieni. Din păcate, la acest moment știm că a murit căpitanul navei. Transmit condoleanțe. Soarta unei alte persoane este încă în curs de stabilire. Unsprezece membri ai echipajului au fost salvați, unul dintre aceștia fiind rănit“, a scris Volodimir Zelenski pe contul său de X.

A horrific strike by two Russian drones on a civilian vessel in neutral waters carrying corn and owned by Türkiye. Azerbaijani and Indian citizens were on board. As of now, unfortunately, we know that the ship’s captain was killed. My condolences. The fate of one other person is still being established. Eleven crew members were rescued, one of them injured. Ukraine has repeatedly proposed concrete steps to de-escalate the situation and ensure security in the Black Sea. There have also been relevant proposals from third countries. But Russia consistently chooses terror and sinking civilian vessels instead of normal maritime navigation. Pressure is needed to restore global food security. And everyone who is genuinely interested in this must help. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 5, 2026

Liderul de la Kiev a acuzat Rusia că respinge măsurile pentru securizarea navigației în Marea Neagră și că recurge la atacuri asupra navelor civile.

„Ucraina a propus în repetate rânduri măsuri concrete pentru detensionarea situației și asigurarea securității în Marea Neagră. Au existat și propuneri relevante din partea unor țări terțe. Însă Rusia alege în mod constant teroarea și scufundarea navelor civile în detrimentul navigației maritime normale. Este nevoie de presiune pentru a restabili securitatea alimentară globală. Iar toți cei care sunt cu adevărat interesați de acest lucru trebuie să ofere sprijin“, a scris Volodimir Zelenski.