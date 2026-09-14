În 1982, Israelul a eliberat 28 de măgari în deșert. După 44 de ani, a apărut o oază în unul dintre cele mai aride locuri de pe Terra

Măgari sălbatici FOTO: Getty Images

Măgarii sunt ceva mai mult decât simple animale de povară, așa cum îi percepem cei mai mulți dintre noi. Aceste erbivore au capacitatea de a contribui la mediu mai mult decât majoritatea oamenilor. Cu peste patru decenii în urmă, autoritățile din Israel au eliberat 28 de măgari sălbatici în Craterul Ramon, o zonă extrem de aridă din deșertul Negev al Israelului. Obiceiurile zilnice ale animalelor au transformat complet peisajul, contribuind la readucerea lui la viață.

Măgarii sălbatici cutreierau odată acest deșert, până când vânătoarea intensivă de la începutul secolului al XX-lea a dus la dispariția lor din regiune. Planul inițial al autorităților israeliene era pur și simplu să readucă o specie dispărută în habitatul său istoric, din motive de conservare. Animalele eliberate nu erau măgari domestici obișnuiți, ci onagri persani și măgari sălbatici africani, două specii aflate în pragul dispariției, a căror sosire în Israel a îmbinat diplomația internațională cu o operațiune de salvare desfășurată în plină revoluție.

Înainte de Revoluția Islamică din 1979, Israelul și Iranul întrețineau relații diplomatice bune. Generalul Avraham Yoffe, directorul Autorității pentru Natură și Parcuri din Israel, a negociat în secret cu șahul Iranului, Mohammad Reza Pahlavi, transferul unor onagri persani din rezervațiile sale regale. În 1968, Iranul a oferit Israelului unsprezece onagri, care au fost transportați cu avionul la Rezervația Naturală Yotvata, unde a fost înființat un program de reproducere în captivitate, potrivit Times of India.

În anii 1970, Israelul a extins diversitatea genetică a proiectului prin achiziționarea unei mici turme de măgari sălbatici africani din Etiopia, care a fost transportată cu nave și camioane special echipate către rezervațiile din sudul țării. După mai bine de un deceniu de reproducere controlată la Yotvata, oamenii de știință au stabilit că grupul era suficient de numeros și de sănătos pentru a fi eliberat în sălbăticie. În 1982, au ales Craterul Ramon ca loc în care măgarii sălbatici urmau să fie readuși în habitatul lor natural.

Astăzi, populația măgarilor sălbatici din deșert este estimată la 500–600 de exemplare în întreaga regiune. De-a lungul anilor, cea mai remarcabilă contribuție a lor la ecosistem s-a manifestat în perioadele de secetă severă. Blana lor scurtă, de culoarea nisipului, lipsită de dunga întunecată în formă de cruce de pe umeri, le permite să se camufleze printre stâncile deșertului. Corpurile lor sunt mai zvelte și atletice, cu picioare lungi, asemănătoare celor ale unui cal de talie mică, iar aceștia pot atinge viteze de 60–70 de kilometri pe oră pentru a scăpa de prădători.

Copitele lor extrem de dure sunt adaptate mersului pe teren stâncos, fără să se uzeze, și sunt instrumentele cu care sapă gropi pentru apă în pământul uscat. Metabolismul lor le permite să suporte temperaturi de peste 40 de grade Celsius și să reziste mai multe zile fără să bea apă, pierzând prin deshidratare până la 30% din greutatea corporală fără să moară.

Mânați de nevoia de apă, aceste mamifere îndepărtează nisipul cu copitele până ajung la surse subterane, săpând gropi cu o adâncime de până la aproximativ doi metri. Aceste mici puțuri oferă, de asemenea, un ajutor vital altor animale din zonă, precum vulpi, gazele și chiar lilieci, permițându-le să-și potolească setea și să supraviețuiască lipsei de ploaie.

Dar măgarii nu sapă doar puțuri. Ei străbat deșertul ore întregi și se hrănesc cu plante, în special cu păstăile de acacia. Înghit semințele și le răspândesc pe traseul lor prin excremente. Unul dintre obiectivele procesului de restaurare este și conservarea arborilor de acacia, care contribuie la susținerea ecosistemului deșertic prin fixarea azotului și oferă umbră și hrană pentru zeci de specii. Semințele acestora abia dacă germinau singure, până când măgarii au început să le consume păstăile: sucurile gastrice slăbesc învelișul exterior fără să deterioreze sămânța, care germinează rapid atunci când este eliminată în bălegarul umed al animalului. Astfel, fără să-și dea seama, măgarii contribuie la însămânțarea și dezvoltarea unor noi arbori, refăcând zonele verzi din întreaga regiune.

Și simplul fapt că se deplasează prin peisaj face o diferență. Pașii lor repetate creează mici adâncituri și ridicături în nisip, care rețin apa ori de câte ori sosește o furtună. Datorită muncii lor tăcute, un mediu ostil și extrem a devenit un ecosistem capabil să ofere zeci de specii o a doua șansă.

Pe lângă acestea, oamenii de știință israelieni au întreprins încă două măsuri care au avut un rol esențial în acest proces de restaurare. În loc să urmărească puritatea genetică, ceea ce ar fi putut pune în pericol proiectul, Israelul a încrucișat onagrul iranian cu măgarul sălbatic etiopian. Exemplarele hibride rezultate au dezvoltat o imunitate mai bună la boli și o capacitate superioară de adaptare la fluctuațiile climatice ale deșertului. În plus, au construit terase și baraje din pământ compactat, inspirate de tehnicile nabateene, pentru a reține viiturile de iarnă și a menține nivelul apelor subterane ridicat.

Datorită acestei combinații de factori, Craterul Ramon și deșertul Negev au trecut de la stadiul unor câmpii aflate în pragul colapsului la cel al unui model de reziliență ecologică, care este studiat în prezent în întreaga lume.