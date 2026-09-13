Povestea uneia dintre cele mai bogate familii din Europa, care produce acum avioanele Rafale şi se trage din Grecia

Dassault Aviation este compania din spatele aeronavelor Rafale achiziționate de Grecia pentru a-și proteja frontierele. FOTO: Hepta

Dassault Aviation este compania din spatele aeronavelor Rafale achiziționate de Grecia pentru a-și proteja frontierele. Acest producător francez de aeronave, cu anvergură internațională, a jucat un rol important în dotarea țărilor europene cu tehnologie de aviație militară de ultimă generație. Totuși, puțini știu că familia Dassault, care se află în spatele companiei și este una dintre cele mai bogate dinastii din Europa, are, de fapt, origini grecești, notează Greekreporter.

Grupul Dassault, care deține compania de aviație, precum și alte câteva firme, a fost fondat de Marcel Dassault în 1929. Anterior, Marcel lucrase în cadrul Laboratorului Francez de Cercetare Aeronautică. El a contribuit la inventarea unor tehnologii aeronautice care au sprijinit Rezistența franceză în timpul Primului Război Mondial. După război, a fondat compania de aviație, care și-a produs primul avion în 1930.

La acea vreme, însă, Dassault nu purta încă numele „Dassault”. S-a născut sub numele de Marcel Bloch, la Paris, în Franța. Părinții săi au fost dr. Adolphe Bloch și Noemie Allatini, iar mama sa era un membru marcant al comunității evreiești grecești din Salonic.

Bloch și-a schimbat numele în Dassault după cel de-al Doilea Război Mondial. În timpul războiului, a refuzat să colaboreze cu regimul nazist. Naziștii l-au trimis în lagărul de concentrare de la Buchenwald din cauza originii sale evreiești. Acest lucru a jucat, probabil, un rol în decizia sa de a-și schimba numele într-unul cu sonoritate mai franceză, precum și de a trece la catolicism.

Originile familiei Dassault în Salonic

În ceea ce o privește pe mama sa de origine greacă, oricine a vizitat Salonicul va recunoaște, probabil, numele Allatini. Vila Allatini se află și astăzi, impunătoare și bine conservată, pe Bulevardul Regina Olga din faimosul al doilea oraș al Greciei. Familia Allatini a folosit-o ca reședință de vacanță începând cu anul 1898.

Totuși, rădăcinile familiei în această regiune sunt mult mai vechi. Documentele atestă faptul că familia Allatini s-a stabilit în Salonic încă de la sfârșitul secolului al XVIII-lea și a contribuit semnificativ la dezvoltarea industriei locale.

Imediat după construirea reședinței familiei a urmat ridicarea fabricii de morărit Allatini. Această companie a funcționat timp de decenii în zona Kalamaria din Salonic. În prezent, însă, clădirea se află în paragină, fiind situată în afara centrului orașului.

Familia Dassault în prezent

Familia rămâne profund implicată în compania de aviație fondată de bunicul lor. De altfel, până nu demult, la conducerea Grupului Dassault s-au aflat nepoții lui Marcel, Laurent și Olivier. Olivier a murit la 7 martie 2021, la vârsta de 69 de ani, în urma prăbușirii unui elicopter. Laurent îi supraviețuiește și ocupă în prezent funcția de co-director general al Grupului Dassault.

Cei doi frați și-au exprimat întotdeauna atașamentul puternic față de originile lor grecești. Cu ocazia unei vizite la Salonic, în iulie 2021, Laurent a declarat: „Mă simt grec și originar din Salonic, la fel de mult pe cât mă simt francez”.

În timp ce se plimba pe străzile superbe ale Salonicului, Laurent s-a oprit să facă fotografii în fața Vilei Allatini, reședința strămoșească a familiei sale. A fost un moment emoționant pentru un bărbat a cărui familie fusese departe de Grecia vreme îndelungată.