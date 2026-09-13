Ucraina luptă împotriva Rusiei oriunde poate, chiar și în deșerturile Africii: „Suntem atacați de aceiași idioți”

În Sahel, o vastă regiune semiaridă situată la sud de Deșertul Sahara, situația este mai complicată. FOTO: Profimedia Images

Ucraina își extinde războiul cu Rusia dincolo de frontierele Europei, trimițând specialiști în drone în Mali, Libia și alte state din Africa și Orientul Mijlociu. Potrivit unei investigații CNN, militarii ucraineni instruiesc și sprijină forțe locale care luptă împotriva trupelor rusești, folosind experiența acumulată pe frontul din Ucraina pentru a deschide noi fronturi de confruntare cu Moscova.

O unitate de elită de operatori ucraineni de drone care și-a petrecut ani întregi vânând ruși din tranșee și adăposturi în Ucraina, face acum același lucru în deșertul din nordul statului Mali.

Aproximativ 15 specialiști ucraineni au fost trimiși în această țară din Sahel, condusă de o juntă militară, pentru a sprijini forțele rebele locale care luptă împotriva trupelor rusești – parte a misiunii Kievului de a-și slăbi inamicul oriunde acesta operează. Iar Kievul și-a extins operațiunile și în alte teatre de conflict, valorificând experiența dobândită cu greu în războiul cu drone pentru a construi noi parteneriate împotriva Rusiei.

Vorbind cu soldați și ofițeri ucraineni implicați în operațiunile din Mali și Libia, CNN a dezvăluit amploarea acestor operațiuni de pe alte continente. O sursă din cadrul Serviciului de Informații al Apărării al Ucrainei, care cunoaște aceste operațiuni, a declarat pentru CNN că mai mulți specialiști ucraineni au fost staționați și în Sudan și că militari din Ciad, Niger și Burkina Faso au călătorit anterior în Mali pentru a primi instruire în utilizarea dronelor de la soldații ucraineni aflați acolo.

Când Iranul a început să atace aliații SUA din Orientul Mijlociu la începutul acestui an, Ucraina a trimis echipe de experți militari în cel puțin cinci țări din Orientul Mijlociu. Aceștia au petrecut câteva săptămâni instruind forțele locale cu privire la modalitățile de doborâre a dronelor Shahed de fabricație iraniană, pe care Rusia le folosește de mai mulți ani pentru a teroriza Ucraina. Un soldat ucrainean care a fost trimis în Emiratele Arabe Unite a declarat pentru CNN că aceștia operau în echipe mixte, alături de militari locali care se deplasau împreună cu ei și le imitau fiecare mișcare.

În schimbul împărtășirii know-how-ului său, Kievul a obținut o serie de acorduri de cooperare în domeniul securității și promisiuni privind furnizarea de muniție.

În Sahel, o vastă regiune semiaridă situată la sud de Deșertul Sahara, situația este mai complicată.

Rusia încearcă să se impună ca o putere importantă în Africa, în special în regiunea Sahelului, bogată în minerale și afectată frecvent de lovituri de stat. Moscova a încercat să umple vidul de securitate lăsat de retragerea forțelor franceze și a altor forțe occidentale în ultimii ani, sprijinind guverne în schimbul unor sume de bani și al unor drepturi profitabile de exploatare minieră.

La început, Kremlinul a externalizat aceste operațiuni către Grupul Wagner, o companie militară privată deținută de liderul militar și antreprenorul Evgheni Prigojin. După moartea lui Prigojin, în urma tentativei sale de lovitură de stat din 2023, Moscova a integrat ceea ce mai rămăsese din Wagner în armata sa regulată, creând Africa Corps, care este desfășurat pentru a sprijini aliații locali ai Moscovei.

„Adaptare serioasă”

Grupul ucrainean din Mali este integrat într-o grupare separatistă care se autointitulează Frontul de Eliberare a Azawadului și este formată în principal din rebeli tuaregi din nordul țării. Aceștia nu sunt implicați direct în luptele de pe linia frontului, dar le oferă rebelilor sprijin, instruire și asistență operațională, au declarat pentru CNN doi ucraineni detașați acolo.

„Coordonez operațiunile lor de la distanță. Semnalul de la drona lor ajunge la mine prin internet, iar eu le spun imediat, prin radio, ce să facă și unde să zboare”, a declarat pentru CNN unul dintre operatorii ucraineni de drone aflați în prezent în Mali.

„Ei pleacă în misiuni, apoi se întorc la mine și analizăm fiecare detaliu al acțiunilor lor. Eu nu merg personal pe linia frontului – aceasta a fost o dispoziție directă a superiorilor mei”, a spus el.

Rusia a acuzat anterior Ucraina că a participat la masacre împotriva civililor în Mali, acuzație respinsă de Kiev. Separat, organizația pentru drepturile omului Human Rights Watch a publicat în timpul verii două rapoarte în care acuza trupele ruse din Mali de uciderea unor civili și un alt raport care afirma că „toate părțile” implicate direct în conflict au atacat ilegal civilii în timpul unei escaladări a violențelor în aprilie. Raportul nu menționa Ucraina.

Întrebat despre aceste acuzații luna trecută, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, le-a declarat jurnaliștilor că Africa Corps „operează strict în limitele legalității” și „ca răspuns la solicitările oficiale ale guvernelor legitime ale statelor africane”.

Sursa din cadrul Serviciului de Informații al Apărării al Ucrainei a declarat pentru CNN că scopul desfășurărilor în străinătate este de a pune presiune asupra Rusiei și de a submina ideea că Moscova poate fi un aliat de încredere. „Ne transformăm experiența din domeniul (dronelor) într-un instrument de politică externă”, a spus sursa.

Dar acesta a spus că misiunea este benefică și pentru ucraineni, deoarece le oferă șansa de a-și testa echipamentele și abilitățile într-un mediu complet diferit – și de a le arăta partenerilor că metodele lor funcționează peste tot.

„Praful și căldura fac ca echipamentele să se defecteze mai repede. Filtrele, răcirea, protecția componentelor electronice, bateriile… totul funcționează diferit (și) necesită o adaptare serioasă”, a spus el, adăugând că până și modul în care este purtat războiul este foarte diferit.

„În Ucraina, este un război de mare intensitate, cu lovituri masive și presiune constantă. Aici este mai degrabă un război de manevră, desfășurat pe teritorii vaste, cu ambuscade, controlul rutelor, acțiuni în grupuri mici și dependență de cunoașterea terenului.”

El a spus că diferențele de disciplină și de pregătire necesită adaptare de ambele părți, adăugând: „Noi îi învățăm tactici; ei ne învață să supraviețuim și să luptăm.”

Rusia folosește, de asemenea, operațiunile sale din Africa pentru a-și extinde și adapta tehnologia militară. Chiar în această săptămână, exportatorul de armament de stat Rosoboronexport a prezentat noi rachete și drone la Salonul Internațional de Aviație de la El Alamein, în Egipt, iar șeful agenției a declarat pentru agenția de presă de stat rusă TASS că aceste arme sunt „testate” în luptă în Africa și Orientul Mijlociu.

Încredere în creștere

Contingentele ucrainene sunt mici, dar reprezintă un semn al încrederii tot mai mari a Ucrainei că expertiza sa în domeniul dronelor i-a ridicat statutul la nivel global.

Héni Nsaibia, analist senior pentru Africa de Vest la Armed Conflict Location & Event Data (ACLED), un organism independent care monitorizează conflictele, a declarat pentru CNN că Mali este una dintre țările în care Rusia joacă acum un rol crucial.

„Ei oferă o linie vitală de supraviețuire regimului”, a spus el, adăugând că forțele Africa Corps au fost „esențiale în prevenirea unui colaps mai profund și, posibil, chiar a prăbușirii regimului”.

„Dar (rușii) au nevoie, de asemenea, ca acest regim militar să rămână la putere pentru a putea rămâne în Mali”, a adăugat Nsaibia.

Primele acuzații potrivit cărora Ucraina îi sprijină pe tuaregi au apărut în 2024. În luna iulie a acelui an, rebelii au organizat o ambuscadă și au ucis zeci de luptători Wagner și soldați malieni în apropierea localității Tinzaouaten, la granița cu Algeria.

Andrii Iusov, purtătorul de cuvânt al Serviciului de Informații al Apărării al Ucrainei, a declarat la acea vreme că rebelii au primit „informațiile necesare” pentru a-i combate pe ruși. Deși Ucraina a negat ulterior existența unei cooperări semnificative cu rebelii, declarația lui Iusov a provocat o reacție dură din partea juntelor militare din Mali, Niger și Burkina Faso, care au depus o plângere oficială la Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite, acuzând Ucraina că sprijină teroriști.

Operatorul de drone a declarat pentru CNN că ucrainenii i-au ajutat, de asemenea, pe rebeli să preia controlul asupra orașului strategic Kidal din nordul Mali, la începutul acestui an. Rebelii tuaregi și militanți afiliați Al-Qaida au lansat atacuri simultane împotriva trupelor rusești, forțându-le să se retragă. Ministerul rus al Apărării a acuzat Kievul că a avut un rol în atac, afirmând într-un comunicat că „instructori mercenari ucraineni și europeni” i-au antrenat pe rebeli înaintea asaltului.

Nsaibia a declarat că preluarea controlului asupra Kidal a reprezentat o înfrângere importantă pentru regimul din Mali – și pentru trupele ruse care îl sprijină.

„A fost un eșec major faptul că au pierdut Kidal și au fost nevoiți să negocieze un coridor sigur pentru a se putea retrage”, a declarat el pentru CNN. Nsaibia a adăugat însă că situația ar fi putut fi mult mai gravă pentru regimul din Mali dacă nu ar fi existat sprijinul Africa Corps al Rusiei.

„Atacați de aceiași idioți”

Atacul de la Kidal a evidențiat diferența uriașă pe care dronele o pot face pe câmpul de luptă din Mali și din alte zone ale Sahelului, unde războiul continuă să fie purtat în forme mai tradiționale, folosind trupe de infanterie echipate cu arme rudimentare.

Ucrainenii din Mali au declarat pentru CNN că parteneriatul cu tuaregii este unul bazat pe oportunitate, nu neapărat pe convingeri comune.

„Cultura și religia sunt diferite, dar atunci când ești atacat de aceiași idioți, diferențele ideologice trec în plan secund”, a declarat sursa din cadrul Serviciului de Informații al Apărării.

Operatorul de drone a declarat pentru CNN că opiniile și sentimentele sale personale sunt irelevante.

El i-a descris pe unii dintre rebeli drept „radicali”, predispuși să tragă spontan în aer și să se comporte în „moduri perturbatoare”.

„Uneori este greu, din punct de vedere emoțional, să ignori anumite lucruri. Pur și simplu se întâmplă să fim acum de aceeași parte a baricadei… dacă acești oameni reușesc să-i învingă pe ruși, vom fi mai mult decât fericiți să-i instruim”, a declarat el pentru CNN.

El consideră că orice operațiune care îi slăbește pe ruși poate ajuta Ucraina să facă progrese către victoria de acasă. „Pune presiune asupra lor. Toată această poveste are atât rezultate psihologice, cât și rezultate reale”, a declarat el pentru CNN.

O flotă rusă „fantomă” și o dronă navală ucraineană scăpată de sub control

La începutul acestui an, un grup de pescari greci a observat o ambarcațiune neagră misterioasă plutind în apropierea insulei Lefkada, din vestul țării.

S-a dovedit că era o dronă navală ucraineană care transporta explozibili. Grecia a transmis un protest diplomatic oficial Ucrainei, iar Kievul și-a cerut oficial scuze pentru incident, dar a acuzat Rusia că a creat această situație prin atacarea Ucrainei și utilizarea unei flote „fantomă” de petroliere. Acestea îi permit Rusiei să își vândă petrolul sfidând sancțiunile internaționale, contribuind astfel la finanțarea războiului.

Drona scăpase de sub controlul operatorilor ucraineni detașați în nord-vestul Libiei, unde aceștia sunt staționați de la sfârșitul anului 2025, a declarat pentru CNN sursa din cadrul Serviciului de Informații al Apărării al Ucrainei.

Prezența lor acolo a fost relatată pentru prima dată de postul public francez RFI în primăvară și, deși nu a fost confirmată niciodată oficial de guvernul ucrainean, este acum un secret cunoscut de toată lumea. Un operator ucrainean de drone navale detașat în Libia a declarat pentru CNN că unitatea sa folosea baza militară internațională din Misrata ca punct de lansare pentru a ataca flota fantomă a Rusiei, în schimbul instruirii forțelor locale.