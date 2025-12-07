Infernul creat de mercenarii ruși care au înlocuit Wagner în Africa: Masacre și sate incendiate. “Metodele au fost aceleași"

Corpul African folosește aceleași tactici ca și Wagner. FOTO: Hepta

O nouă grupare militară rusă, care a înlocuit mercenarii Wagner, este acuzată de comiterea unor masacre în Mali, în complicitate cu junta militară aflată la putere.

Luptători din așa numita grupare “Corpul African”, despre care se crede că este compusă din foști mercenari Wagner, ar fi ucis civili și ar fi incendiat mai multe sate în Mali. Mai mulți refugiați care fugeau de atrocitățile comise spre granița cu Mauritania au descris atrocitățile pe care le-au văzut: violuri și crime, inclusiv decapitări potrivit Mediazona, care citează AP.

Corpul African folosește aceleași tactici ca și Wagner, au spus refugiații, în relatări care nu au fost raportate până acum de presa internațională. Doi refugiați au arătat videoclipuri cu sate arse de „oamenii albi”. Alți doi au spus că au găsit cadavre ale unor persoane dragi cărora le lipsea ficatul și rinichii, un abuz raportat anterior și în cazul mercenarilor Wagner.

“Corpul African” a început să se formeze din unitățile Wagner care operau în Africa la scurt timp după asasinarea, în 2023, a fondatorului grupării de mercenari Evgheni Prigojin.

În vara anului 2025, gruparea de mercenari Wagner care a fost prezentă în Mali de când junta militară a preluat puterea în 2021, și-a anunțat retragerea din țară. Ulterior s-a raportat despre o rețea de închisori ilegale din Mali, unde localnicii suspectați de legături cu jihadiști sau separatiști tuaregi erau torturați (de obicei în timp ce ascultau muzică rusească).

Care sunt atrocitățile comise de "Corpul African"

Mai mulți refugiați din Mali au povestit că au decis să se întoarcă acasă după ce au aflat despre plecarea Wagner, doar pentru a descoperi că locul lor fusese luat de “Corpul African”:

„Hainele, transportul și oamenii au fost aceleași. Metodele au fost aceleași, chiar mai dure. Așa că am fugit din nou”, a spus un refugiat. Mulți alții au raportat că satele lor au fost arse și că au găsit cadavre cu organele prelevate.

„Sunt aceiași oameni plătiți de guvernul din Mali care continuă masacrele”, a adăugat fostul șef al unui sat malian.

„Nu există nicio diferență între Wagner și Corpul African. Este o tactică de pământ pârjolit. Soldații nu vorbesc cu nimeni. Împușcă pe oricine văd. Fără întrebări, fără avertismente. Oamenii nici măcar nu știu de ce sunt uciși.”

Autoritățile maliene nu au recunoscut niciodată public prezența Wagner sau a Corpului African. Dar mass-media de stat rusă a publicat în ultimele săptămâni rapoarte din Mali, lăudând noua grupare pentru apărarea țării de „teroriști”, iar Ministerul de Externe al Rusiei a confirmat că unitatea este activă „la cererea autorităților din Mali”, oferind escorte terestre, operațiuni de căutare și salvare și alte activități.

Pierderi grele suferite de gruparea Wagner în Mali

Gruparea Wagner a înregistrat pierderi grele în Mali, în urma luptelor cu rebelii tuaregi. Tuaregii, care domină gruparea rebelă pro-independență din Mali, au lansat încă din 2012 o insurgență împotriva autorităților guvernamentale.

Junta militară din Mali susține că rușii care luptă în țară de partea guvernului nu sunt mercenari Wagner, ci instructori care ajută trupele locale cu echipamente provenind din Rusia.

În Mali, unde autoritățile militare au preluat puterea prin lovituri de stat în 2020 şi 2021, se confruntă și cu o insurgență islamistă puternică.

O coaliție de grupuri armate din nordul statului Mali, dominată de tuaregi, a anunțat în 2024 că a ucis zeci de soldați guvernamentali și mercenari ruși din fosta grupare Wagner

Luptele între rebeli și soldați s-ar fi dat în apropierea graniței cu Algeria a acestei țări din vestul Africii.