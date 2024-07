Zeci de mercenari din fosta grupare Wagner au fost uciși de rebelii din Mali. Bloggerii ruși vorbesc de cel puțin 80 de morți

O coaliție de grupuri armate din nordul statului Mali, dominată de tuaregi, a anunțat că a ucis zeci de soldați guvernamentali și mercenari ruși din fosta grupare Wagner, anunță presa internațională.

Luptele între rebeli și soldați s-ar fi dat în apropierea graniței cu Algeria a acestei țări din vestul Africii.

Mohamed Elmaouloud Ramadane, purtătorul de cuvânt al rebelilor pro-independență CSP-DPA (Cadrul strategic pentru apărarea poporului din Azawad, n.r.), a declarat că o bătălie de două zile a avut loc la periferia localității Tinzawaten și că insurgenții au pus pe fugă "o întreagă coloană a armatei și a mercenarilor ruși".

Acest reprezentat rebel a adăugat că "inamicul a înregistrat pierderi cifrate la zeci de morți și răniți", iar unii soldați guvernamentali și s-ar fi predat luptătorilor tuaregi.

Dacă este adevărat, aceasta ar fi cea mai mare lovitură aplicată mercenarilor (foști) Wagner de către rebelii tuaregi în Mali.

Pe rețelele de socializare au apărut videoclipuri în care se văd mai multe cadavre ale unor bărbați albi, dar și ale unor militari din armata națională, alături de vehicule distruse.

More footages and details of the incident in Mali, where the Russian Wagner unit has been destroyed, have appeared.



Among the killed Russians is Anton Yelizarov. This individual with callsign “Lotus” led the assaults again Soledar and Bakhmut in 2023. Along him it is now… pic.twitter.com/hIF4H7QWW1