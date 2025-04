Protestele anti-Trump cuprind SUA și se răspândesc în Europa. Ce este mișcarea „Hands off”

Mii de oameni au ieșit să protesteze împotriva lui Donald Trump, sâmbătă, la Boston, statul Massachusetts, SUA. Foto: X

Numeroase proteste împotriva președintelui american Donald Trump și a proeminentului său consilier, Elon Musk, au cuprins, sâmbătă, Statele Unite ale Americii, mitinguri similare fiind consemnate și în mai multe capitale europene, relatează presa internațională.

Desfășurate sub sloganul "Hands off / Jos mâinile", aceste acțiuni sunt organizate de activiști pro-democrație ca răspuns la ceea ce ei numesc "o preluare ostilă" a țării și un atac asupra drepturilor și libertăților cetățenești.

Protestele, anunțate în toate cele 50 de state americane, se desfășoară în capitalele statale, în fața clădirilor federale și a sediilor municipale precum și în parcuri.

Înregistrări postate pe rețelele sociale arată mitinguri cu mii de oameni care scandează lozinci anti-prezidențiale și afișează pancarte cu mesaje împotriva actualei administrații în New York, Atlanta, Boston, Washington, DC și Philadelphia.

Thousands of protesters have flooded the streets of Boston demonstrating in the anti-Trump "Hands Off!" rally. It's one of 1,200 other protests unfolding in all 50 states across the country. pic.twitter.com/jNs7KMwKvB — ABC News Live (@ABCNewsLive) April 5, 2025

WOW: Thousands are currently protesting in Boston. This is just one of more than 1200 'Hands Off' protests underway today across the nation as people rise up against the Trump-Musk regime. (via @RobWayTV) pic.twitter.com/3T90YcyGs0 — MeidasTouch (@MeidasTouch) April 5, 2025

Alte proteste sunt consemnate în statele Colorado, New Hampshire, Arizona, Maine și nu numai.

Wow: 10,000+ people marching through Providence, RI in the freezing rain for the Hands Off! Protest of Trump and Musk.



Larger crowd than the Women’s March. pic.twitter.com/ZT6pkjc4X4 April 5, 2025

Hands off Protest against Trump in Portland, Maine just now. Over 2500 in attendance.



(Thread) More protests ---> pic.twitter.com/EGYXWiwXTn — Brian Krassenstein (@krassenstein) April 5, 2025

Aproape 600.000 de persoane și-au anunțat intenția de a participa la primele proteste "Hands off"

Aproape 600.000 de persoane s-au înscris pentru a participa la evenimente, conform organizației Indivisible, una dintre cele care conduc mișcarea "Hands off" în colaborare cu o coaliție națională a asociațiilor pentru drepturi civile, veterani și drepturile femeilor, din care fac parte și sindicate activiști LGBTQ+.

Organizatorii spun că au trei revendicări:

încetarea acaparării statului de către miliardari și stoparea corupției galopante a administrației Trump;

încetarea reducerii fondurilor federale pentru Medicaid, pentru asigurări sociale și pentru alte programe pe care se bazează lucrătorii;

încetarea atacurilor asupra imigranților, persoanelor transgender și altor comunități.

Proteste "Hands off" și în Europa

Potrivit CNN și The Guardian, protestele s-au desfășurat, sâmbătă, și în Portugalia, Germania, Franța, Regatul Unit, Mexic și Canada.

În Trafalgar Square din Londra, câteva sute de persoane au ieșit cu pancarte pe care scria "Ia-ți mâinile de lume" și "Make Lying Wrong Again" ('Fă ca minciuna să eșueze din nou', o aluzie la mișcarea MAGA, Make America Great Again).

Alte mesaje afișate cereau "Nu urii MAGA" și "Dump Trump" (Aruncați-l pe Trump).

Mulți dintre participanții din Londra sunt americani.

Printre ei s-a numărat Clarke Reinstein, 73 de ani, din Rhode Island, care a declarat că este "dezamăgit" de compatrioții săi americani care l-au ales președinte pe Donald Trump.

"Sunt în Londra de două luni și îmi place să stau aici, pentru că oamenii gândesc puțin diferit. Au făcut o greșeală la Brexit, dar nu s-au prăbușit așa cum au făcut-o americanii", a comentat el.

HAPPENING NOW: The worldwide “Hands Off!” rallies are already underway at Trafalgar Square in London ?? pic.twitter.com/PNnf8vTLl9 — Marco Foster (@MarcoFoster_) April 5, 2025

La Paris, manifestanții, de asemenea americani în mare parte, s-au adunat în Piața Republicii fluturând bannere pe care scria "Rezistați în fața tiranului" și "Salvați democrația".

În Frankfurt și Berlin, au ieșit câteva sute de protestatari cu pancarte pe care scria "Jos mâinile de pe asigurările sociale".

"Trebuie să arătăm solidaritate cu toate demonstrațiile din cele o mie de orașe americane. Trebuie să arătăm că nu suntem de acord cu ceea ce se întâmplă.

Oamenii din Germania, oamenii din Europa trebuie să știe asta. Nu este ceva ce se întâmplă cu aprobarea noastră.

Și trebuie să ne ridicăm și să ieșim în stradă pentru a arăta că este ceva ce nu poate fi aprobat", a afirmat Timothy Kautz, purtător de cuvânt și organizator al organizației Democrats Abroad (Democrații de peste hotare), conform The Guardian.