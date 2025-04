O „perturbare majoră” a provocat alunecarea vortexului polar spre Europa. Vremea se răcește din cauza fenomenului meteo neobișnuit

Între 1 martie și 20 martie, vortexul polar s-a deplasat de deasupra Arcticii până deasupra Europei de Nord. Sursa foto: NOAA Climate

Un eveniment de încălzire bruscă a stratosferei a inversat vânturile care alcătuiesc vortexul polar nordic pe 9 martie. O nouă animație prezentată de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) arată că vortexul s-a îndepărtat de Arctica și s-a îndreptat spre Europa.

Migrația ar putea declanșa temperaturi mai scăzute decât media în unele părți ale continentului european și în estul Statelor Unite, în cursul săptămânii viitoare, susțin climatologii, potrivit Live Science.

Vortexul polar s-a descompus „într-o manieră spectaculoasă”

Vortexul polar a început să se abată de la traseu la 9 martie, când vânturile sale puternice au trecut brusc de la direcția vest la est la direcția opusă. Această schimbare are loc în mod normal în fiecare an, dar tinde să se producă la jumătatea lunii aprilie - ceea ce înseamnă că inversarea din acest an a avut loc neobișnuit de devreme, potrivit unei postări pe blog publicată la 3 aprilie de NOAA.

„Pentru o mare parte din acest sezon de iarnă, vortexul polar a fost puternic”, au scris oficialii NOAA în postarea de pe blog. "Dar, ca o adevărată divă atmosferică, vortexul polar a avut un ultim truc în mânecă, descompunându-se într-o manieră spectaculoasă și aducând cu el aer rece".

Ce este vortexul polar arctic și cum influențează vremea

Vortexul polar arctic este un cerc de vânturi puternice și reci care se adună în fiecare iarnă deasupra Polului Nord. Vortexul este întotdeauna prezent, dar se întărește iarna din cauza redistribuirii căldurii de la tropice. În timpul iernii, vânturile care alcătuiesc vortexul polar suflă de la vest la est.

Primăvara, pe măsură ce înclinarea Pământului se schimbă și Polul Nord primește mai multă lumină solară, direcția vânturilor se schimbă și suflă de la est la vest. Vânturile devin, de asemenea, mai slabe ca urmare a reducerii căldurii transmise de la tropice către pol.

Aceste vânturi sunt localizate în stratosferă - un strat al atmosferei care se întinde între aproximativ 6 și 31 de mile (10 și 50 de kilometri) deasupra suprafeței Pământului.

Încălzirea bruscă a stratosferei poate perturba vortexul polar

Evenimentele ocazionale de „încălzire bruscă a stratosferei” pot perturba vortexul polar. Aceste evenimente au loc atunci când unde atmosferice la scară largă, numite unde Rossby, sunt împinse în stratosferă de jos, declanșând creșteri bruște ale temperaturii. Asemenea valurilor oceanice, valurile Rossby se pot "sparge" deasupra vortexului polar, slăbindu-l și - în cazuri extreme - inversând direcția vânturilor acestuia.

Anul trecut, un eveniment de încălzire stratosferică bruscă a lovit vortexul polar și a inversat vânturile acestuia la începutul lunii martie, dar vortexul și-a revenit. De data aceasta, „vortexul nu pare să aibă șanse să se instaleze din nou”, au scris oficialii NOAA.

Totuși, schimbarea direcției vântului nu înseamnă că vortexul polar va dispărea imediat pentru vară. Vortexul polar inversat pur și simplu „s-a îndepărtat de pol, învârtindu-se pe deasupra Europei de Nord”, au scris oficialii.

„Șanse crescute de temperaturi sub normal săptămâna viitoare”

Ultimele previziuni ale NOAA sugerează că este puțin probabil ca vortexul polar să se întoarcă la poziția sa normală deasupra Polului Nord. Probabil că nu își va recăpăta nici forța din timpul iernii, au declarat oficialii, astfel încât probabilitatea este ca acesta să se disipeze și în cele din urmă să „intre în hibernare” deasupra Europei de Nord.

Pe măsură ce se va disipa, vortexul polar va aduce temperaturi sub medie în nordul Europei, în unele părți ale Asiei și în estul Statelor Unite, au scris oficialii NOAA. „Temperaturile pentru ultima săptămână din martie au fost destul de normale în estul SUA, dar cele mai recente prognoze prevăd șanse crescute de temperaturi sub normal pentru săptămâna viitoare”, au scris aceștia.