Tensiuni între Grecia și Ucraina după găsirea unei drone navale cu explozibil pe insula Lefkada: “Acțiuni inacceptabile și periculoase"

Publicat la 09:11 13 Mai 2026 Modificat la 09:21 13 Mai 2026

Ministrul de Externe, Giorgos Gerapetritis, s-a plâns, de asemenea, de dronă într-o întâlnire cu omologii UE în cadrul Consiliului Afaceri Externe de luni. FOTO: Profimedia Images

Grecia protestează după găsirea unei drone navale ucrainene neexplodată, în apele sale, temându-se că războiul s-ar putea extinde în Marea Mediterană, în timp ce forțele Kievului vânează „flota din umbră” a lui Putin care transportă petrol rusesc, potrivit Politico.

O dronă navală de tip Magura, care încă transportă explozibili și are indicii că a fost folosită într-o tentativă de atac, a fost observată săptămâna trecută de un pescar în apropierea insulei vestice Lefkada, o destinație turistică populară. Era blocată într-o peșteră, cu motoarele încă pornite.

Ministrul grec al Apărării, Nikos Dendias, a confirmat marți că drona este de origine ucraineană și a ridicat problema în cadrul consiliului de apărare al UE de la Bruxelles, numind-o „un incident extrem de grav”.

Ministrul de Externe, Giorgos Gerapetritis, s-a plâns, de asemenea, de dronă într-o întâlnire cu omologii UE în cadrul Consiliului Afaceri Externe de luni, declarând că Atena va răspunde cu proteste diplomatice.

Atena „nu va permite dezvoltarea operațiunilor de război în regiunea mediteraneană extinsă și în special în direcția Greciei”, a spus el.

Forțele armate grecești supraveghează ancheta și pregătesc un raport.

Cele două scenarii principale investigate sunt fie că drona a fost lansată în zonă de o navă comercială, fie că a fost lansată de la o bază ucraineană din Misrata, vestul Libiei, potrivit oficialilor greci.

Nu este prima dată când Atena este afectată de eforturile ucrainenilor de a sufoca veniturile din petrol ale președintelui Vladimir Putin. În martie anul trecut, o navă deținută de o companie greacă a fost lovită de o dronă ucraineană în largul coastei Novorossiisk-ului, unde încărca petrol rusesc.

„Se presupune că acest atac [...] este probabil legat de deciziile care au fost luate pentru a permite parțial transportul petrolului rusesc timp de o lună”, a declarat ministrul grec al transporturilor maritime, Vassilias Kikilas, în martie, numind „inacceptabil și foarte periculos” să se vizeze navele care navighează sub pavilion grec sau care transportă echipaje grecești.

Kievul face presiuni pentru a reduce veniturile din petrol ale Rusiei, făcând din petrolierele care ajută Moscova o țintă principală.

În acest caz, Kievul a declarat că nu are informații despre dronă. „Nu există nicio dovadă că aparține operatorilor ucraineni de drone maritime. Suntem deschiși la cooperarea cu partea greacă pentru a clarifica circumstanțele incidentului, dacă există solicitări relevante din partea lor”, a declarat marți reporterilor Heorhii Tykhyi, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Ucrainei.

Cu toate acestea, Kievul s-a plâns în repetate rânduri că flota gigantică de petroliere a Greciei ajută la susținerea Rusiei. La începutul războiului, ambasadorul ucrainean de atunci la Atena, Serhii Șutenko, a declarat că „banii anumitor companii de transport maritim sunt pătați de sânge”.

Pe de altă parte, incidentul ar putea acum afecta imaginea publică a guvernului conservator Noua Democrație, deoarece Atena a făcut un pas important în oferirea de sprijin Ucrainei în ultimii cinci ani, inversând legăturile tradiționale strânse cu Rusia.

Guvernul se confruntă acum cu critici din partea partidelor de opoziție din întreg spectrul politic, care observă că Grecia pare a fi complet neprotejată, cu o monitorizare inadecvată a apelor sale teritoriale.

Kyriakos Velopoulos, liderul partidului ultranaționalist Soluția Greacă, considerat apropiat de Rusia, a declarat: „[Președintele Volodimir] Zelenski nu a fost niciodată prieten cu Grecia, ci întotdeauna dușmanul ei.”

El a văzut însă și o rază de speranță, menționând că partidul său „va lua drona, o va deconstrui și va produce în masă aceste tipuri de drone”.

Neîncrederea dintre Grecia și Ucraina nu este nouă. Unele țări ale UE fac presiuni asupra Atenei pentru a furniza avioane de vânătoare Ucrainei, dar Atena este reticentă.

În noiembrie anul trecut, Atena și Kievul au convenit să producă în comun drone navale fără pilot. Dar acordul pare să fi întâmpinat un obstacol, în special pentru că Ucraina dorește să își păstreze dreptul de a avea ultimul cuvânt privind modul în care forțele armate grecești ar utiliza sistemele. Atena vede acest lucru ca pe o modalitate prin care Ucraina își poate menține influența în relațiile sale cu Turcia.