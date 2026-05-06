Planurile Greciei de producție a dronelor navale ucrainene stagnează. Grecia cere Ucrainei să elimine clauza de veto

FOTO: Profimedia Images

Planurile Greciei de a lansa producția locală de drone navale ucrainene au întâmpinat întârzieri din cauza unei dispute privind controlul operațional, ceea ce ar putea complica un acord de cooperare în domeniul apărării dintre cele două țări, potrivit united24media, care citează Kathimerini.

Negocierile dintre Atena și Kiev au stagnat din cauza unei clauze care ar permite Ucrainei să aibă un cuvânt de spus în modul în care dronele - dezvoltate folosind tehnologia ucraineană - sunt utilizate după producție în Grecia. Raportul afirmă că această prevedere ar putea permite Kievului să restricționeze sau să blocheze desfășurarea unor astfel de sisteme.

Dezacordul provine dintr-un acord bilateral de apărare încheiat în noiembrie 2025, care prevedea localizarea producției de drone navale ucrainene la instalații grecești. Sistemele erau destinate utilizării atât de către forțele armate grecești, cât și de cele ucrainene, reflectând legăturile de apărare tot mai mari dintre cele două țări.

Potrivit lui Kathimerini, oficialii greci consideră clauza propusă ca o potențială limitare a capacității lor de a desfășura liber dronele, în special în scenarii care implică Turcia.

Publicația relatează că Atena este îngrijorată că situația ar putea submina valoarea operațională a sistemelor dacă utilizarea lor este supusă aprobării externe. Raportul menționează, de asemenea, că negocierile sunt în curs de desfășurare.

Detaliile anterioare ale cooperării sugerau că dronele asamblate în Grecia ar putea încorpora electronice, sisteme optice și senzori produși local, în timp ce elementele de bază, cum ar fi sistemele de control și software-ul, ar rămâne ucrainene. Aceste tehnologii au fost descrise ca fiind testate în luptă în Ucraina.

Grecia încearcă să își accelereze capacitățile navale ale dronelor pe fondul preocupărilor regionale de securitate, inclusiv evoluțiile sistemelor maritime fără pilot ale Turciei.

Conform datelor open-source la care face referire Kathimerini, Turcia dezvoltă astfel de platforme de câțiva ani, inclusiv seria ULAQ de nave de suprafață înarmate fără pilot, care au intrat în testare înainte de 2022 și au evoluat de atunci în sisteme operaționale.

În paralel, companiile turcești de apărare au introdus platforme suplimentare, inclusiv drone maritime de rezervă și sisteme concepute pentru producția în serie, evidențiind un mediu competitiv în regiune.

Anterior, președintele Volodimir Zelenski a dezvăluit peste 50 de sisteme de arme dezvoltate pe plan intern în cadrul unei prezentări care a marcat Ziua Industriei de Apărare a Ucrainei, inclusiv drone cu rază lungă de acțiune, rachete de croazieră, instrumente de război electronic și drone navale - multe dintre acestea fiind deja testate în luptă.