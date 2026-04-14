Armata de roboți a Ucrainei a capturat în premieră o poziție rusă importantă: Cum s-au predat forțele lui Putin pe câmpul de luptă

1 minut de citit Publicat la 10:52 14 Apr 2026 Modificat la 11:32 14 Apr 2026

Zelenski: „Ucraina este, în multe privințe, de neînlocuit datorită experienței, expertizei și tehnologiilor noastre”. FOTO: Captură video/Volodimir Zelenski/Facebook

Forțele ucrainene au capturat, pentru prima dată de la începutul războiului, o poziție rusă folosind exclusiv drone și sisteme robotizate terestre fără echipaj (UGV). Potrivit președintelui Volodimir Zelenski, trupele ruse s-au predat fără nicio implicare a infanteriei ucrainene, potrivit euromaidanpress.com.

În ultimele trei luni, sistemele robotizate terestre ucrainene au desfășurat peste 22.000 de misiuni, a adăugat președintele. Printre acestea se numără sisteme precum „Ratel”, „Termit”, „Ardal”, „Rîs”, „Zmii”, „Protector”, „Volia” și altele.

„Mulțumesc tuturor celor implicați — în ateliere, birouri de proiectare, laboratoare, poligoane de testare, unități de producție și reparații — tuturor celor care lucrează zi de zi pentru Ucraina”, a declarat președintele ucrainean.

El a adăugat că „Ucraina este, în multe privințe, de neînlocuit datorită experienței, expertizei și tehnologiilor noastre”.

Într-un discurs video adresat angajaților industriei de apărare a Ucrainei, președintele Volodimir Zelenski a prezentat arme ucrainene, inclusiv drone și rachete, printre care și modelul „Flamingo”.

El a menționat, de asemenea, că raza istorică de acțiune a dronelor ucrainene a fost demonstrată la o distanță de 1.750 de kilometri de granița Ucrainei și că „vor mai urma și altele”.

„Nu este vorba despre recorduri, ci despre dreptate, care ajunge la răul oriunde în lume”, a spus el, adăugând că sisteme precum „Sichen”, „Liutîi”, „Morok”, „Bars”, „Obriy” și FP sunt o dovadă în acest sens.

El a mai declarat că în această săptămână vor avea loc negocieri cu partenerii europeni privind crearea unui sistem comun de apărare aeriană.

„Fie Ucraina devine o parte inseparabilă a sistemului de securitate al Europei, fie unii din Europa riscă să devină parte a lumii ruse”, a afirmat el.

O delegație străină a vizitat, de asemenea, Ucraina astăzi și a fost prezentată noile dezvoltări ale industriei naționale de apărare.

Anterior, „Drona Line” a Ucrainei, finanțată cu 880 de milioane de dolari și operațională din martie 2025, a ucis aproximativ 30.000 de soldați ruși într-o singură iarnă, prin crearea unei acoperiri continue cu drone de-a lungul coridoarelor de atac.