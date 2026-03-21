Ucraina a lovit Rusia cu 283 de drone, din care 90 numai la Rostov. Au atacat şi căi de acces către Moscova şi instalații din Saratov

Publicat la 09:52 21 Mar 2026

Ucraina a lansat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, unul dintre cele mai mari atacuri ale sale asupra teritoriului Rusiei, în care au folosit 283 de drone. Au fost ţintite nouă districte din regiunea Rostov, instalații strategice din regiunea Saratov și căile de acces către Moscova, notează RBC - Ukraine.

Cea mai intensă situație a fost în regiunea Rostov. Autoritățile locale au declarat că atacul masiv a acoperit aproape întreaga regiune. Rușii au numărat peste 90 de drone în regiune.

În același timp, geografia „exploziilor” este izbitoare: districtele Chertkovsky, Millerovsky, Tarasovsky, Bokovsky, Milyutinsky, Şolokhovsky, Kaşarsky, Krasnosulinsky și Kamensky.

În ciuda afirmațiilor autorităților ruse conform cărora „toate țintele au fost doborâte”, canalele publice au raportat incendii în apropierea centrelor logistice care sprijină gruparea de ocupație din Ucraina.

Dronele au lovit clădiri, probabil în apropierea bazei aeriene Engels. Autoritățile au confirmat pagube la clădiri rezidențiale (ferestre sparte) și au raportat cel puțin doi răniți. Măsuri de restricție au fost introduse de urgență pe aeroportul Gagarin.

Ce a spus primarul Moscovei

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat că forțele de apărare aeriană au distrus inițial șase drone. Ulterior, potrivit acestuia, au fost respinse mai multe valuri de atacuri - timp în care alte șapte și șase drone au fost doborâte, iar ulterior s-a raportat că alte două drone au fost neutralizate.

După interceptări suplimentare, numărul total de drone doborâte a crescut la 27.

În același timp, în timp ce apărarea aeriană încerca să lovească dronele, aeroporturile Vnukovo și Domodedovo din Moscova au suferit perturbări, întârziind zeci de zboruri. Acesta este cel mai mare atac al Ucrainei de la începutul anului 2026.

Negociatorii ucraineni şi americani ar trebui să se întâlnească sâmbătă în SUA pentru noi discuţii.