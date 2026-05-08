O dronă marină cu explozibili a fost descoperită de pescari într-o peșteră din Grecia

Forțele navale elene. sursa foto: Getty

Armata greacă analizează o dronă marină misterioasă, echipată cu explozibili și cu motorul încă în funcțiune, descoperită de pescari într-o peșteră de lângă insula Lefkada, în Marea Ionică. Presa greacă susține că ambarcațiunea seamănă cu drona ucraineană MAGURA V5, iar una dintre ipoteze este că aceasta ar fi fost destinată atacării „flotei din umbră” a Rusiei – petrolierele care transportă hidrocarburi rusești ocolind sancțiunile occidentale, scrie BBC.

Aceștia au găsit ambarcațiunea într-o peșteră din apropierea insulei Lefkada, joi, și au alertat garda de coastă, care a remorcat-o până în portul apropiat Vasiliki. Ministerul grec al Apărării coordonează acum ancheta.

Potrivit presei grecești, drona transporta explozibili, iar motorul era încă în funcțiune în momentul descoperirii. Relatările sugerează, de asemenea, că ambarcațiunea ar putea fi de fabricație ucraineană sau ar putea avea legătură cu războiul ruso-ucrainean în curs.

BBC a solicitat comentarii oficiale atât armatei grecești, cât și celei ucrainene.

Pe rețelele sociale au apărut imagini în care o navă a gărzii de coastă grecești remorchează drona, lungă de câțiva metri, până în port.

Drona, de culoare închisă, are trapa superioară deschisă. În imagini nu se pot observa însemne vizibile care ar ajuta la identificarea originii ambarcațiunii.

Experții militari greci vor încerca să stabilească posibilul scop al dronei și dacă aceasta a ajuns în apele teritoriale grecești din cauza unei defecțiuni tehnice sau a pierderii comunicării cu centrul de comandă.

Una dintre variantele vehiculate este că drona ar fi fost pregătită pentru a fi folosită împotriva „flotei din umbră” a Rusiei – termen care desemnează sute de petroliere care transportă petrolul și gazele Moscovei, ocolind sancțiunile occidentale impuse după invazia pe scară largă a Ucrainei din 2022.

Ziarul grecesc Ta Nea susține că ambarcațiunea seamănă cu drona ucraineană MAGURA V5, folosită cu succes în mai multe rânduri. Această informație nu a fost verificată independent.

Dronele navale ucrainene au revoluționat războiul pe mare de la începutul invaziei ruse, vânând fără încetare nave de război și petroliere rusești în larg și chiar în baze navale.

În noiembrie 2025, Ucraina a revendicat un atac cu drone navale asupra a două petroliere rusești sancționate, în Marea Neagră.

Imagini verificate de BBC au arătat drone maritime îndreptându-se în viteză prin valuri spre nave, detonând apoi într-o bilă de foc și ridicând un nor de fum negru.

În martie, Moscova a acuzat Ucraina că a lovit un petrolier rusesc sancționat, încărcat cu gaze naturale lichefiate, cu „drone maritime fără echipaj”, în Marea Mediterană, între Libia și Malta.

Petrolierul Arctic Metagaz a fost grav avariat și ulterior observat în derivă, fără control și fără echipaj la bord.

Armata ucraineană nu a comentat informațiile potrivit cărora ar fi responsabilă de acel atac, desfășurat la mii de kilometri de coastele Ucrainei.