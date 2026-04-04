Ucraina folosește bazele navale din Libia ca rampă de lansare pentru atacuri în Mediterana asupra flotei din umbră a Rusiei

Peste 200 de ofițeri și specialiști tehnici ucraineni sunt staționați în trei locații din vestul Libiei. Foto: Newsbook Malta/AFP/Getty Images via CNN Newsource

Ucraina a desfășurat peste 200 de militari în vestul Libiei, ceea ce indică posibilitatea ca Kievul să desfășoare sau să pregătească atacuri împotriva petrolierelor rusești care fac parte din “flota din umbră” în Marea Mediterană, susține o anchetă a publicației franceze RFI.

Raportul leagă desfășurarea soldaților ucraineni de o campanie tot mai mare care vizează infrastructura energetică și navele utilizate de Rusia pentru a ocoli sancțiunile asupra exporturilor de petrol și gaze. Aceste nave, care operează adesea sub o proprietate și pavilioane opace, au devenit o gură de oxigen economică cheie pentru Moscova în timpul războiului - și o țintă importantă pentru operațiunile ucrainene cu drone.

Potrivit RFI, citând surse libiene, peste 200 de ofițeri și specialiști tehnici ucraineni sunt staționați în trei locații din vestul Libiei, cu aprobarea guvernului cu sediul la Tripoli, condus de Abdelhamid Dbeibah.

Personalul ucrainean se află, se pare, la o academie a forțelor aeriene din Misrata, alături de forțele turcești, italiene și americane, precum și de o prezență a serviciilor secrete britanice. Un al doilea amplasament din apropierea Zaouïei - aproape de importantul complex petrolier și gazier Mellitah - ar găzdui o instalație dedicată lansării de drone, cu acces direct la Marea Mediterană.

O a treia locație din Tripoli este folosită, se pare, pentru coordonarea dintre oficialii militari ucraineni și libieni.

RFI relatează că forțele ucrainene s-au aflat în spatele unui atac din 4 martie asupra transportatorului GNL rusesc Arctic Metagaz în Marea Mediterană, un incident pe care Moscova îl atribuise anterior Ucrainei și serviciilor secrete britanice.

Nave din flota din umbră a Rusiei, atacate în Mediterana

Nava este descrisă ca făcând parte din flota din umbră a Rusiei. Flota din umbră a Rusiei este o rețea de petroliere îmbătrânite, folosite pentru a ocoli sancțiunile, operând adesea sub companii-fantomă, steaguri false și date de urmărire manipulate. Aceasta permite Rusiei să continue să exporte petrol și gaze în ciuda restricțiilor, ridicând în același timp îngrijorări cu privire la siguranță și aplicarea legii în apele internaționale.

Arctic Metagaz, un transportator GNL sancționat, a luat foc și s-a scufundat la începutul lunii martie după explozii în apele dintre Libia și Malta. Conform raportului, a fost probabil lovită de o dronă navală de fabricație ucraineană - similară cu cele utilizate pe scară largă în Marea Neagră - lansată de pe coasta libiană, lucru susținut inițial și de autoritățile ruse.

Un incident anterior din decembrie 2025 a vizat, de asemenea, un petrolier rusesc - QENDIL - care călătorea între Grecia și Libia. Surse ucrainene au revendicat la momentul respectiv responsabilitatea, dar nu au dezvăluit punctul de lansare.

RFI a mai spus că atacul asupra QENDIL l-ar fi putut ucide pe Andrey Averianov, o figură importantă a serviciilor secrete militare rusești, despre care se pare că se afla la bordul navei. Moscova nu a confirmat afirmația.

Dronele extind câmpul de luptă dincolo de Ucraina

Împreună, incidentele sugerează o potențială extindere a operațiunilor de atac maritim ale Ucrainei dincolo de Marea Neagră, în Mediterană, vizând logistica energetică rusească la o distanță mai mare.

Utilizarea dronelor navale se încadrează în strategia mai amplă a Ucrainei de a utiliza sisteme fără pilot pentru a ataca ținte de mare valoare, departe de liniile frontului. În Marea Neagră, astfel de drone au fost deja folosite pentru a avaria sau distruge navele de război rusești și pentru a perturba rutele de aprovizionare maritimă.

Dacă se confirmă, operațiunile din Libia ar marca o extindere geografică - aducând flota din umbră care operează în Mediterana la îndemâna unor tactici similare.

Implicații strategice și politice

Desfășurarea raportată pare să facă parte dintr-un acord mai amplu între Kiev și guvernul de la Tripoli, care implică antrenament militar, potențiale acorduri cu arme și cooperare viitoare în sectorul energetic al Libiei.

Cu toate acestea, RFI relatează că prezența forțelor ucrainene a atras critici în Libia, unii oficiali avertizând că țara riscă să devină un câmp de luptă indirect între Rusia și Ucraina.

Moscova a acuzat anterior autoritățile de la Tripoli că sprijină operațiunile ucrainene, afirmații care nu au fost abordate public de niciuna dintre părți. Oficialii ucraineni au refuzat, de asemenea, să comenteze pentru RFI cu privire la desfășurarea raportată.

Dacă este corect, raportul indică o dimensiune din ce în ce mai globală a războiului, unde obiectivele economice - în special transporturile de energie - devin centrale în strategia Ucrainei împotriva Rusiei.