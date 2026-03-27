The Telegraph: Ucraina ucide planul lui Putin de a câștiga miliarde din războiul din Iran. Rusia abia își mai poate livra petrolul

3 minute de citit Publicat la 22:44 27 Mar 2026 Modificat la 22:44 27 Mar 2026

Înainte de începerea războiului din Iran, pe 28 februarie, veniturile Rusiei din petrol și gaze au scăzut cu 47%. Foto: Getty Images

Deși creșterea prețului petrolului și tensiunile globale ar fi putut aduce Rusiei venituri record din exporturile de energie, campania intensificată a Ucrainei de atacuri asupra infrastructurii petroliere și gaziere limitează capacitatea Moscovei de a transforma acest avantaj în miliarde suplimentare pentru finanțarea războiului lui Vladimir Putin, potrivit unei analize The Telegraph.

Înainte de începerea războiului din Iran, pe 28 februarie, veniturile Rusiei din petrol și gaze au scăzut cu 47% față de anul precedent. Analiștii se întrebau cât timp mai putea Putin menține războiul costisitor, cheltuielile militare încetinind pe măsură ce finanțele erau afectate.

Însă, de când SUA și Israelul au lansat războiul din Iran, Moscova a câștigat aproximativ 760 de milioane de dolari (560 de milioane de lire sterline) pe zi din vânzările de petrol și gaze, totalizând aproape 24 de miliarde de dolari în martie.

Binecuvântată cu o cerere în creștere, sancțiuni relaxate și neafectată de închiderea Strâmtorii Ormuz, Rusia a ieșit în evidență ca improbabilul câștigător al conflictului din Iran, profitând de o piață frenetică, lipsită de aproximativ o cincime din aprovizionare.

Moscova se bazează pe petrol și gaze pentru peste 60% din exporturile sale și aproape o treime din veniturile statului, iar această redresare remarcabilă s-a dovedit a fi un avantaj pentru economia Rusiei și ambițiile de război.

Ucraina se temea că deficitul de energie ar putea forța o apropiere între Occident și Moscova și ar putea întări mâna lui Putin pe câmpul de luptă și în sălile de negocieri.

Prim-ministrul belgian a cerut normalizarea relațiilor cu Rusia, pentru a „recâștiga accesul la energie ieftină”, la începutul acestei luni.

Lovituri dure date de Ucraina sistemului energetic rus

Însă acum, Ucraina a dat o lovitură dură unei Rusii reanimate prin atacurile sale asupra infrastructurii energetice.

Cu campania sa furioasă împotriva siturilor îndepărtate, Kievul speră să se asigure că miliarde suplimentare nu vor ajunge la Kremlin.

Ca urmare a atacului de miercuri, precum și a daunelor anterioare aduse conductelor și a unei serii de confiscări recente de petroliere, aproximativ 40% din capacitatea de export de petrol rusesc a fost oprită în această săptămână.

A fost cea mai gravă perturbare a aprovizionării cu petrol din istoria modernă a Rusiei, potrivit unui raport Reuters.

Cu câteva zile mai devreme, Ust-Luga și centrul de export vecin Primorsk, care gestionează împreună 1,7 milioane de barili de petrol pe zi, au fost forțate să suspende operațiunile din cauza unui baraj de drone.

Blocajele la export cauzate de atacurile cu drone ar putea pune în pericol 400.000 de barili pe zi în patru rafinării rusești - Kirishi, Iaroslavl, Moscova și Riazan, a relatat joi Reuters.

Rusia a încercat să insiste că pagubele au fost minore la Primorsk, cel mai mare centru de export de petrol de la Marea Baltică, aflat sub stricta supraveghere.

Însă imaginile din satelit au sugerat contrariul, arătând cel puțin patru rezervoare de stocare a petrolului aplatizate și aruncând fum negru dens. Iar Kievul dă puține semne că își va reduce eforturile.

Joi dimineață, forțele de sisteme fără pilot ale Ucrainei au confirmat că au vizat o rafinărie de petrol orientată spre export în Kirishi, la puțin peste 62 de mile de Sankt Petersburg.

Uzina procesează 6,6% din volumele totale de rafinare a petrolului din Rusia, aproximativ 350.000 de barili pe zi, potrivit Reuters.

Ore mai târziu, o dronă marină a coborât asupra unui petrolier sancționat în apropierea strâmtorii Bosfor din Istanbul, care plecase din portul rusesc Novorossiisk cu un milion de barili de țiței, aproape o încărcătură completă.

Campania de atacuri aprofundate împotriva industriei petroliere

Ucraina desfășoară o campanie de atacuri aprofundate împotriva industriei petroliere și gaziere a Rusiei de mai bine de doi ani, cu scopul de a goli fondurile de război ale Kremlinului, izolându-l de industria care o îmbogățește.

Dar atacurile par să se intensifice pe măsură ce Ucraina își extinde producția de arme.

Peste 40 de atacuri au fost efectuate în interiorul Rusiei în primele două luni ale anului 2026, în mare parte asupra infrastructurii petroliere și gaziere, dublu față de rata atacurilor din 2025.

Maksym Beznosiuk, expert în politici strategice specializat în Rusia și Ucraina, a declarat că Kievul și-a sporit succesul prin extinderea atenției de la rafinării la „sistemul petrolier pe care Rusia îl folosește pentru a procesa, transporta și exporta țiței”.

„Este o evoluție serioasă, deoarece prețurile globale mai mari la petrol ar oferi altfel Kremlinului mai mult spațiu pentru a absorbi costurile din timpul războiului”, a declarat el pentru The Telegraph.

Ucraina a desfășurat un vast arsenal de muniții pentru atacuri, inclusiv rachete Neptune și Flamingo; drone de atac cu rază lungă de acțiune FP-1 și Liutyi; și rachete cu drone Palianytsia, Ruta și Peklo.

Se crede că dronele FP-1, fabricate de Fire Point, startup-ul ucrainean de apărare, sunt responsabile pentru aproximativ 60% din atacurile la mare adâncime din interiorul Rusiei.