Meseria care a depășit IT-ul a explodat în 2026. Cererea a crescut cu peste 1.000% în doar câteva luni

Față de 2023, creșterea depășește 4.600%. Foto: Getty Images

O nouă meserie se extinde rapid în industria tehnologiei, pe măsură ce companiile încearcă să introducă inteligența artificială în activitatea de zi cu zi. Inginerii „forward-deployed” nu lucrează doar din birourile companiilor de tehnologie, ci merg direct la clienți pentru a configura instrumente AI, a integra programe și a rezolva probleme complexe, potrivit Fortune.

Numărul ofertelor de angajare pentru astfel de ingineri a crescut cu peste 1.000% între ianuarie și august 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor Lightcast. Față de 2023, creșterea depășește 4.600%. Prin comparație, numărul ofertelor din întreaga piață a joburilor din tehnologie a crescut cu 13% într-un an.

Conceptul nu este complet nou. Palantir este cunoscut de mai mult timp pentru modelul său de lucru „forward-deployed”, prin care angajații cu pregătire tehnică lucrează îndeaproape cu clienții pentru a construi și implementa software direct în teren.

Acum, pe măsură ce companiile încearcă să folosească AI în procesele lor, modelul se extinde rapid.

„Companiile apelează din ce în ce mai mult la modele AI puternice și întâmpină dificultăți în a transforma aceste modele în ceva care să funcționeze efectiv în interiorul afacerii lor, deoarece conectarea lor la date, sistemele existente și fluxurile de lucru specifice poate reprezenta un obstacol major. Inginerii forward-deployed pot contribui la acoperirea acestui gol”, a declarat pentru Fortune Paul Farnsworth, președintele platformei de cariere în tehnologie Dice.

Salarii mai mari decât pentru inginerii software

Pe lângă cererea în creștere, aceste joburi vin și cu salarii consistente. Datele Lightcast transmise de Farnsworth arată că salariul mediu anunțat pentru un inginer forward-deployed depășește 188.000 de dolari, comparativ cu aproximativ 145.000 de dolari pentru un inginer software tradițional.

În cazul unor companii mari din industria tech, precum Anthropic, remunerația pentru anumite poziții de acest tip poate ajunge chiar la 400.000 de dolari.

Meseria se răspândește în industria tech

Palantir are în prezent aproximativ patruzeci de posturi disponibile pentru ingineri forward-deployed, majoritatea în zona dezvoltării software. Candidații pot aplica pentru proiecte dedicate unor clienți, inclusiv companii importante precum Intel, organizații din domeniul apărării precum NATO sau guverne, precum cel al Norvegiei.

„În calitate de FDSE, responsabilitățile tale seamănă cu cele ale unui director tehnic într-un startup: vei lucra în echipe mici, cu supraveghere minimă, și vei avea responsabilitatea de la un capăt la altul pentru proiecte cu miză ridicată”, se arată într-un anunț de angajare al Palantir.

„Ziua ta poate include discuții cu alți ingineri, lucrul cu date la scară foarte mare, programarea unei aplicații web personalizate, discuții cu clienții sau stabilirea strategiei pentru echipa ta”, precizează compania.

Această abordare a devenit una dintre caracteristicile modelului de business al Palantir, compania susținând că a ajutat-o să concureze cu firme de tehnologie mult mai mari.

„Am angajat cei mai buni ingineri software din lume, i-am scos din confortul unui birou și i-am trimis în locații îndepărtate pentru a-și petrece zilele lucrând în serviciul unor profesioniști extrem de bine pregătiți, dar fără experiență tehnică”, a scris luna trecută Meline von Brentano, șefa strategiei de transformare digitală a Palantir, într-o postare pe blog.

„În acest proces, am reușit să depășim companii cu resurse mult mai mari în cursa pentru atragerea celor mai buni oameni”, a mai spus aceasta.

Iar cifrele arată că strategia a avut rezultate. Capitalizarea bursieră a Palantir a depășit 400 de miliarde de dolari, iar în cele mai recente rezultate trimestriale compania a raportat venituri de 1,94 miliarde de dolari, în creștere cu 93% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Modelul începe să fie preluat și de alte companii. Microsoft, Meta, Google, OpenAI și Anthropic au în prezent posturi disponibile pentru ingineri forward-deployed. Alte companii, de la giganți precum Nvidia până la startup-uri precum Scale AI, folosesc modelul „forward-deployed” și pentru alte categorii de joburi, inclusiv în management de produs și arhitectură tehnologică.

Ce trebuie să știi pentru a obține un astfel de job

Un astfel de post nu este ușor de obținut. Jobul presupune atât cunoștințe tehnice, programare, machine learning, inteligența artificială generativă și infrastructură tehnologică, cât și abilități de consultanță, comunicare și leadership, necesare pentru lucrul direct cu clienții.

Farnsworth recomandă ca cei interesați să înceapă cu bazele tehnologiei moderne și să-și dezvolte apoi competențele în API-uri, fluxuri de date, infrastructură cloud și implementarea sigură și eficientă a sistemelor AI în producție.

La fel de importante sunt abilitățile de rezolvare a problemelor, comunicarea și înțelegerea mediului de business.

„Nu mai este suficient să știi doar cum să folosești cel mai nou model sau instrument AI. Diferența o face capacitatea de a conecta aceste cunoștințe tehnice la o problemă de business”, a explicat Farnsworth.

„Poți să intri într-o situație ambiguă, să înțelegi cum funcționează de fapt un flux de lucru, să comunici cu oameni tehnici și non-tehnici și să construiești ceva care produce un rezultat măsurabil?”, a adăugat acesta.

Cei care lucrează deja în industria tech își pot dezvolta aceste competențe chiar în joburile actuale, căutând oportunități de a introduce AI în procesele reale ale companiilor.

„I-aș încuraja, de asemenea, pe profesioniștii din tehnologie să caute oportunități în rolurile lor actuale pentru a implementa AI în fluxuri de lucru reale și să documenteze impactul, fie că este vorba despre venituri generate, timp economisit, reducerea erorilor sau îmbunătățirea unui proces”, a mai spus Farnsworth.

„Concentrarea pe aceste lucruri îi va ajuta pe cei care caută roluri forward-deployed să fie competitivi și să obțină jobul”, a concluzionat acesta.