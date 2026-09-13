Călin Georgescu s-a dus la o piață din Oradea să întâlnească „producători locali”. Șef ADP: „E piața de vechituri. Nu vin producători”

Imediat după ce a coborât din mașină, în jurul lui Georgescu s-a format o îmbulzeală. FOTO: Captură video

Fostul candidat la președinția României, Călin Georgescu, a ajuns duminică dimineață la Piața 100 din Oradea, unde a fost întâmpinat de mii de oameni, unii dintre ei veniți din alte județe, potrivit eBihoreanul.ro.

Georgescu a fost primit cu urale, aplauze și scandări în favoarea sa. Oamenii au venit cu pâine și sare și cu numeroase steaguri tricolore, iar organizatorii le-au transmis participanților că „domnul președinte va da mâna cu fiecare”.

Imediat după ce a coborât din mașină, în jurul lui Georgescu s-a format o îmbulzeală, numeroși oameni încercând să se apropie de fostul candidat.

Anunțul lui Călin Georgescu

Călin Georgescu a anunțat încă din 7 septembrie că va ajunge duminică dimineață, la ora 8:30, în Piața 100 din Oradea, fosta Ocska Piac, în cadrul campaniei sale „Toamna Cămărilor Românești”.

„Dragii mei, Toamna Cămărilor Românești continuă. Ridicăm împreună România! Căutați producători autohtoni, crescători de animale sau firme cu proprietari români și cumpărați de la ei. Duminică, 13 septembrie 2026, eu voi fi la Piata 100 din Oradea (fosta Ocska Piac), dimineată la 8:30”, a anunțat Călin Georgescu, pe Facebook.

Fostul candidat la prezidențiale a explicat că a ales Piața 100 deoarece o consideră „un loc emblematic pentru negoțul popular bihorean” și susține că aici roadele muncii gospodarilor din zonă își găsesc cumpărători.

„Aici – de generații – lucrurile vechi își găsesc o nouă întrebuințare, iar roadele muncii gospodarilor din zonă își găsesc cumpărători. Într-adevăr, găsești obiecte de altădată, fiecare cu povestea lui, însă găsești și mese cu legume și fructe proaspete, păsări și animale. Tocmai pe acești oameni vrem să-i aducem acum în centrul atenției. În spatele unei lădițe cu legume, al unui coș cu fructe sau al produselor unei gospodării este multă muncă, grijă și nădejde”, a mai scris Georgescu.

Georgescu a făcut apel la români să cumpere de la producători autohtoni, crescători de animale și firme cu proprietari români.

„O bucățică din Bihor așteaptă să ajungă în cămările familiilor noastre. Nimic din munca gospodarului și a producătorului autohton să nu se piardă”, și-a încheiat Georgescu mesajul.

Ce spune șeful piețelor din Oradea

Contactat de eBihoreanul, directorul ADP Oradea, Liviu Andrica, spune însă că echipa lui Călin Georgescu nu s-ar fi informat suficient cu privire la specificul Pieței 100. Potrivit acestuia, în piață nu sunt producători locali.

Șeful piețelor din Oradea mai spune că este posibil ca Georgescu să fi ales piața datorită numărului mare de persoane care ajung acolo duminica.

„Nu-mi place să-mi dau cu părerea despre ce a gândit altul. Probabil cineva i-a spus că acolo este multă lume duminica. Când nu este perioada concediilor, sunt cam 10.000 de oameni duminica”, a spus Andrica, pentru sursa citată.

Piața 100 din Oradea a fost inaugurată în 2018 și se întinde pe o suprafață de aproximativ 8,3 hectare. Aici se comercializează în principal haine, obiecte vechi, articole de artizanat și decorațiuni, în timp ce comerțul cu legume și fructe ocupă o suprafață mult mai mică.

Există și un sector destinat produselor agricole, cu 32 de mese amplasate pe 108 metri pătrați. Potrivit eBihoreanul, produsele sunt comercializate de agenți economici care nu au statutul de „producător local”.

Administrația pieței nu a fost contactată înainte de vizita anunțată de Georgescu, directorul ADP Oradea spunând că a aflat despre aceasta de pe rețelele de socializare.