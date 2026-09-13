Nicușor Dan pleacă în Finlanda, după ce a fost la nunta lui Nazare. Participă duminică și luni la Summitul European pentru Arctica

Reuniunea din Finlanda este organizată la iniţiativa prim-ministrului Finlandei, Petteri Orpo. Foto: Hepta

Preşedintele Nicuşor Dan va participa, duminică şi luni, la Summitul European dedicat Regiunii Arctice, găzduit de Republica Finlanda, la Rovaniemi, potrivit Agerpres.

Președintele Nicușor Dan va merge în Finlanda, la o zi după ce a participat la nunta ministrului interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare. Șeful statului a fost prezent la eveniment împreună cu partenera sa de viață, Mirabela Grădinaru.

La petrecere au participat politicieni din toate partidele fostei coaliții, dar și Luca Niculescu, tehnocratul pe care Nicușor Dan l-a propus liderilor pentru funcția de premier.

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, reuniunea din Finlanda este organizată la iniţiativa prim-ministrului Finlandei, Petteri Orpo, şi reuneşte lideri ai statelor europene (cancelarul Republicii Federale Germane, Friedrich Merz, prim-ministrul Republicii Polone, Donald Tusk, prim-ministrul Regatului Danemarcei, Mette Frederiksen), alături de reprezentanţi ai instituţiilor UE (preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe şi politica de securitate, Kaja Kallas).

Summitul are ca obiectiv consolidarea abordării strategice a Uniunii Europene faţă de regiunea arctică, într-un context marcat de creşterea importanţei geopolitice, economice şi climatice a acesteia. Reuniunea va viza în special definirea unui rol mai ambiţios al UE în securitatea şi dezvoltarea economică a regiunii arctice.

În cadrul dezbaterilor, preşedintele Nicuşor Dan va prezenta viziunea României privind gestionarea coerentă şi unitară a provocărilor de pe întregul spaţiu care se întinde de la Arctica până la Marea Neagră, în contextul în care provocările de securitate din aceste regiuni sunt interconectate.

El va exprima interesul şi disponibilitatea ţării noastre de a contribui la eforturile comune ale UE şi NATO prin asumarea de responsabilităţi în regiunea noastră, dar şi în cea extinsă, precum şi prin implicarea în proiecte sectoriale concrete, în domenii precum protecţia infrastructurii critice, consolidarea capacităţilor de apărare şi securitatea energetică.