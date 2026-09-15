În anii ’50, Campo de Dalias era o câmpie aridă. Acum, 33.000 de hectare de sere produc peste 4 milioane de tone de legume și fructe

În anii ’50, Campo de Dalias era o câmpie aridă. Acum, 33.000 de hectare de sere produc peste 4 milioane de tone de legume și fructe. FOTO NASA X

În anii 1950, Campo de Dalias era o câmpie semi-aridă în care agricultura însemna o luptă continuă cu vântul și lipsa apei. După 70 de ani, aproximativ 33.000 de hectare acoperite cu sere produc anual peste patru milioane de tone de fructe și legume. Mai mult, suprafața uriașă acoperită cu plastic a ajuns să influențeze chiar și clima locală.

Așa-numita „Mare de plastic” din Almeria se întinde pe aproximativ 33.000 de hectare și generează peste patru milioane de tone de produse agricole într-un singur sezon. Succesul acestei agriculturi s-a bazat pe tehnologii dezvoltate pentru condiții extreme: folii de plastic, sisteme de irigații de precizie, desalinizarea apei și combaterea biologică a dăunătorilor, scrie Gizmodo.

› Vezi galeria foto ‹

Privită din satelit, coasta provinciei Almeria pare acoperită de o uriașă pată albă lipită de țărmul Mediteranei. Nu este zăpadă, sare sau o zonă urbană. Sunt zeci de mii de sere, atât de concentrate încât au transformat sud-estul Spaniei într-unul dintre cele mai ușor de recunoscut peisaje agricole de pe planetă.

En los años 50, el Campo de Dalías era una llanura semiárida donde cultivar significaba pelear contra el viento y la falta de agua. Siete décadas después, 33.000 hectáreas de plástico producen más de cuatro millones de toneladas de frutas y hortalizas y hasta han enfriado el… — Gizmodo en Español (@GizmodoES) September 11, 2026

NASA a numit această zonă „marea serelor din Almeria” și a estimat la peste 40.000 de hectare suprafața dacă este luată în calcul întreaga extindere provincială a culturilor protejate. Datele oficiale recente ale autorităților din Andaluzia oferă însă o imagine mai precisă: suprafața ocupată fizic de sere în Almeria este de aproximativ 33.000 de hectare, adică circa 330 de kilometri pătrați. Suprafața este ușor mai mare decât cea a Maltei.

Ceea ce impresionează este faptul că, în urmă cu doar câteva generații, aproape nimic din acest peisaj nu exista.

Fermierii au început cu nisip și plastic și au ajuns să creeze o fabrică de alimente pentru Europa

În anii 1950, Campo de Dalias era dominat de vegetație de tip tufăriș, pășuni și mici exploatații agricole. Fermierii au început să experimenteze cu straturi de nisip, mulcirea solului și, ulterior, cu folii de plastic, pentru a proteja plantele de vânturile puternice, pentru a păstra umiditatea și pentru a crește temperatura solului.

Rezultatele au fost atât de bune încât metoda s-a extins rapid.

Ulterior, foliile de plastic au fost completate de irigații prin picurare, culturi fără sol, sisteme de control al climatului din sere și metode biologice de combatere a dăunătorilor. Rezultatul a fost transformarea uneia dintre cele mai secetoase regiuni ale Europei într-o uriașă zonă agricolă, capabilă să producă roșii, ardei, castraveți, dovlecei, vinete, pepeni verzi și pepeni galbeni în perioadele în care mare parte din continent întâmpină dificultăți în cultivarea lor.

În sezonul agricol 2024 - 2025, Almeria a depășit patru milioane de tone de produse horticole și a ajuns la exporturi în valoare de aproximativ 3,716 miliarde de euro, potrivit autorităților regionale. Numai producția de ardei s-a apropiat de 913.000 de tone.

Există însă un aspect și mai surprinzător: miile de hectare de sere cu acoperișuri albe au ajuns să modifice inclusiv clima zonei.

Kilometri întregi de plastic alb au funcționat ca o uriașă oglindă

Între 1983 și 2006, cercetătorii de la Universitatea din Almeria au identificat în zona intens ocupată de sere o tendință de scădere a temperaturii de aproximativ 0,3 grade Celsius pe deceniu, în timp ce regiunea din sud-estul Spaniei din jurul acesteia se încălzea.

Explicația propusă are legătură cu albedoul, respectiv capacitatea unei suprafețe de a reflecta radiația solară. Suprafețele albe ale serelor reflectă mult mai multă radiație solară decât solul întunecat care exista înainte. Un studiu a calculat o creștere a albedoului cu aproximativ 0,09 și a estimat un forțaj radiativ negativ mediu de 19,8 wați pe metru pătrat. Cercetări ulterioare, bazate pe modele atmosferice, au identificat o răcire medie anuală de aproximativ 0,25 grade Celsius asociată acestei schimbări de reflectivitate.

Acest fenomen nu înseamnă că serele „combat schimbările climatice”. Este vorba despre un efect local, determinat de transformarea radicală a suprafeței terestre.

Celălalt mare obstacol este apa. Desalinizatorul Campo de Dalias produce 97.200 de metri cubi pe zi, iar apa este folosită atât pentru alimentarea populației, cât și pentru aproximativ 8.000 de hectare de terenuri agricole irigate.

Miracolul agricol are și o față mai puțin spectaculoasă

„Marea de plastic” nu este doar o poveste despre eficiență și inovație. Necesarul uriaș de forță de muncă din agricultură a atras de-a lungul deceniilor mii de muncitori migranți, iar în apropierea serelor există în continuare așezări informale fără servicii de bază.

Serviciul Iezuit pentru Migranți estima în 2024 că aproximativ 4.000 de persoane trăiau în astfel de așezări numai în zona Níjar. Investigații ulterioare au documentat în continuare probleme legate de locuire, discriminare și exploatarea muncitorilor.

Există, de asemenea, provocări legate de deșeurile din plastic, nivelul apelor subterane și disponibilitatea resurselor de apă. În același timp, sectorul agricol a introdus în ultimii ani tot mai multe soluții bazate pe reciclare, combaterea biologică a dăunătorilor, precum și utilizarea apei desalinizate și regenerate.

Transformarea Almeriei nu poate fi, așadar, redusă la o singură etichetă. Regiunea nu a transformat propriu-zis un deșert într-o grădină. Campo de Dalias era o câmpie semi-aridă, în timp ce adevăratul deșert Tabernas se află într-o altă parte a provinciei.

Ceea ce s-a întâmplat este, poate, și mai impresionant: una dintre cele mai secetoase regiuni ale Europei a fost transformată într-o uriașă zonă agricolă de aproximativ 330 de kilometri pătrați, care contribuie astăzi la aprovizionarea supermarketurilor din mare parte a continentului.