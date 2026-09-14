"La Metrorex au intrat banii pe card". Radu Miruță spune că a aprobat bugetul care reduce pierderile și nu crește prețul călătoriei

Stație de metrou în București. Sursa foto: Agerpres Foto

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, anunță că la Metrorex au fost plătite salariile în baza unui buget probat de Guvern, după ce a fost respins de mai multe ori, pentru că accentua pierderile. Săptămâna trecută, sindicaliștii au avertizat că metroul s-ar putea opri după data 16 septembrie în cazul în care salariile nu se plătesc.

Marian Artimon, liderul USLM (UNITATEA - Sindicatul Liber din Metrou), a spus cu aceeași ocazie că regia a ajuns în situația de a pierde subvenția guvernamentală pentru că că deciziile referitoare la Metrorex sunt luate prioritar de femei în funcţii de conducere în Ministerul Transporturilor şi în companie.

Radu Miruță: Au intrat banii pe card la Metrorex

"Au intrat banii de salarii pe cardurile colegilor angajați la Metrorex. Fără să accept un buget care, implicit, să aprobe creșterea pierderilor. Fără să accept creșterea tarifului la tichetul de călătorie.

Fără să cedez la șantajul emoțional că, dacă nu aprob forma dorită, se va opri metroul și „voi vedea eu”. Am întors bugetul de mai multe ori. Și de fiecare dată venea înapoi aproape la fel. N-a rămas asa.

Pe principiul: o să rămână oamenii fără salarii, se va opri metroul și, în cele din urmă, îmi vor întoarce mâna la spate ca să accept orice. N-am acceptat. Și nu voi accepta niciodată ca, pe spatele oamenilor, unii să-și facă jocurile. Ca din banii oamenilor unii să-și umple cutiile de pantofi sau să zboare cu jetul privat.

Radu Miruță: Bugetul aprobat la Metrorex reduce pierderile cu 100 de milioane de lei

Forma de buget acceptată în ultimele zile ale săptămânii trecute reduce pierderile Metrorex cu 100 de milioane de lei. A fost aprobată de Guvern vineri, iar astăzi s-au plătit salariile.

Varianta anterioară presupunea o pierdere chiar mai mare decât cea de anul trecut. Am refuzat-o.

Metrorex are de recuperat pierderi imense. Doar din simpla încasare a penalităților executorii există sume importante de recuperat. Există, de asemenea, o oportunitate enormă de a aduce venituri din contracte competitive de publicitate, din închirierea decentă a unor spații comerciale în zone care nu încurcă fluxul de pasageri și după un plan civilizat de amplasament, din parcări și din clădiri date „pe ochi frumoși”.

Sunt doar câteva dintre lucrurile pe care corpul de control pe care l-am trimis la Metrorex le-a constatat și le-a trecut în proaspătul raport de control.

Miruță: E nevoie de un pic de timp să dăm afară conducerea care face tâmpenii

Nu pot accepta ca toate acestea să fie trecute la „și altele”, iar soluția să fie, de fiecare dată, să creștem prețul călătoriei pentru oameni. Mai întâi trebuie să scoatem banii de unde ei există. Abia apoi, dacă mai e nevoie, cerem mai mulți bani de la oameni. Dar cifrele arată că nu e.

'Și de ce nu dați conducerea afară dacă face tâmpenii?', probabil că vă întrebați.

Pentru că și-au făcut legea astfel încât asta să ia un pic timp. Altfel, fără toate etapele derulate, riscăm ca tot din bani publici să fie plătite despăgubiri pe contractele făcute de băieții care știu doar să trăiască din banii publici, nu să-i protejeze și să-i cheltuiască cu cap in interesul cetățeanului", a scris Miruță, luni, pe Facebook.