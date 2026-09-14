Ce au descoperit specialiştii la Schitul Fundătura, vechi de secole, după evaluarea făcută în urma construirii unui acoperiş modern

Schitul rupestru Fundătura, parte din ansamblul Nucu-Ruginoasa-Aluniș aflat în Geoparcul UNESCO Ținutul Buzăului. Sursa colaj foto: Agerpres

Acoperişul modern construit peste schitul rupestru Fundătura, parte din ansamblul Nucu-Ruginoasa-Aluniş aflat în Geoparcul UNESCO "Ţinutul Buzăului", nu a afectat stânca, potrivit unei echipe de specialişti care s-a deplasat la faţa locului pentru a evalua starea monumentului, urmând să se ia o decizie asupra readucerii lui la starea iniţială, potrivit Agerpres.

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Buzău a anunţat că peste stânca în care a fost amenajat un loc de rugăciune în urmă cu sute de ani, un preot-călugăr a montat un acoperiş modern confecţionat din lemn, fără avizele necesare. După ce au fost sesizate, autorităţile s-au deplasat la faţa locului pentru evaluarea situaţiei, constatând că acoperişul nu ar fi afectat schitul din piatră.

"S-a mers la faţa locului cu o comisie formată dintr-un reprezentant al Inspectoratului de Poliţie, al Direcţiei pentru Cultură şi al Primăriei Bozioru. Sunt în desfăşurarea cercetării. La ora asta nu este afectat monumentul istoric, doar că nu trebuia aşezat acest acoperiş provizoriu, chiar dacă nu este prins de stâncă, nu trebuie aşezat fără documente şi fără avizul unui specialist. Se pare că acoperişul nu este legat de stâncă cu nimic, nu s-a penetrat stânca cu şuruburi. Stânca în sine avea frumuseţe ei naturală şi trebuia lăsată aşa.

Cel care a efectuat lucrarea a motivat că ploua înăuntru, se distrugea şi mai tare şi de aceea a făcut acel acoperiş, dar lucrarea trebuia fundamentată pe o documentaţie semnată şi asumată de un specialist, nu la modul acesta", a declarat, pentru Agerpres, directorul Direcţiei Judeţene de Cultură, Constantin Căţoi.

Următorul pas pentru autorităţi va fi să ia o decizie în legătură cu acoperişul din lemn, dacă va fi desfiinţat sau menţinut, în baza unei expertize care va urma să fie efectuată de către un specialist în momente istorice.

"Ni s-a spus că acum o sută de ani schitul avea un acoperiş din lemn. În urma cercetărilor la care vor lua parte reprezentanţi ai primăriei, Consiliului Judeţean, Direcţiei pentru Cultură şi un specialist în monumente istorice, vom lua o decizie dacă îl vom da jos, sau dacă va rămâne. Se poate readuce totul la starea iniţială, aşa fel încât să nu fie nimic afectat.

Dacă un specialist în momente istorice poate să spună că acea stâncă, ce a servit ca schit, ar putea fi protejată de acoperişul acesta, vedem dacă se poate menţine. Dacă ajută la protejare, bine, dar dacă nu ajută la protejare, monumentul va fi readus la starea inţială. Deocamdată, se fac cercetările şi se va atrage o concluzie", a mai precizat directorul instituţiei.

Preotul-călugăr care a realizat lucrarea, Ion Ceauş, a precizat că a încercat să protejeze obiectivul şi să îi facă un acoperiş, aşa cum ar fi avut în urmă cu sute de ani.

"Am văzut că schitul Fundătura, cum scrie cineva, a fost acoperit şi ţinea de Mănăstirea Găvanele. Eu, dacă sunt din Găvanele, am zis să fac şi eu ceva pentru piatra aia, acolo unde au stat călugării. Am făcut şi eu acolo, în ideea să acopăr şi am acoperit şi eu acolo.

Am terminat după «Schimbarea la faţă», am acoperit piatra să o fac şi eu cum scrie în carte, că a fost acoperită, fără să fac vreun rău sau ceva. N-am făcut nimic rău. Nu am făcut nicio greşeală, decât i-am pus acoperişul cum a fost. Ştiam că nu am voie, dar de ce să nu fac eu la anii mei, pentru că n-am ce să pierd acum, chiar dacă mă închide, chiar dacă mă bate, chiar dacă îmi face ceva. Am trecut de 94", a spus anterior, pentru Agerpres, Ion Ceauş.

Zona Nucu-Bozioru, în care se află Schitul Fundătura, este cunoscută pentru vestigiile rupestre săpate în stâncă. Aşezările rupestre fac parte din Geoparcul "Ţinutul Buzăului" care a fost recunoscut drept sit UNESCO în luna aprilie 2022, fiind un teritoriu ce cuprinde elemente de interes geologic deosebit, alături de elemente de interes ecologic, arheologic, istoric şi cultural de importanţă mondială.