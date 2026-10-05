„Copiii fug de urși. Autoritățile, de răspundere.” Lavinia Șandru cere măsuri urgente la Târgu Mureș

Lavinia Șandru. Foto: Agerpres

Lavinia Șandru, președintele BCSC al PUSL, cere măsuri urgente pentru siguranța copiilor din Târgu Mureș, într-o postare pe rețelele de socializare, însoțită de un video filmat la Platoul Cornești. Ea critică reacția autorităților locale după un incident în care, potrivit mesajului său, copii au fost fugăriți de urși.

Platoul Cornești este o zonă de agrement din Târgu Mureș, cu spații pentru plimbare, locuri de joacă și piste de alergare. Aici se află și Grădina Zoologică a orașului, zona fiind o destinație pentru familiile care vor să petreacă timp în natură. (hcl.usr.ro⁠ , visitmures.com⁠ )

„La Tg. Mureș copiii fug de urși. Autoritățile, de răspundere”, scrie Lavinia Șandru.

Aflată la Platoul Cornești, aceasta se adresează direct celor responsabili: „După ce copiii au fost fugăriți de urși, de ce nu cereți măsuri urgente?”

În mesajul video, Lavinia Șandru le cere aleșilor locali să își asume responsabilitatea pentru siguranța oamenilor.

„Ce mai așteptați? Pe cine așteptați? Cine vreți să vă facă treaba pentru care ați fost aleși și pentru care sunteți plătiți?”, întreabă ea.

Postarea se încheie cu un apel la distribuirea mesajului, pentru ca situația de la Platoul Cornești să ajungă în atenția unui public cât mai larg: „Distribuiți să audă toată lumea până unde s-a ajuns aici!”