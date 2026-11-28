Atac masiv al Ucrainei asupra Rusiei. Rușii spun că au interceptat peste 1.200 de drone ucrainene, inclusiv în zona Moscovei

1 minut de citit Publicat la 11:11 28 Noi 2026 Modificat la 11:11 28 Noi 2026

Rușii din regiunea Rostov au raportat „grupuri mari de drone” apropiindu-se de orașul Novoșahtinsk,cu puțin timp înainte ca un incendiu să fie văzut lângă facilitățile rafinăriei din regiune. Imagine de arhivă a unui atac asupra aceleiași rafinării. Foto: Profimedia Images

Rusia a anunţat că a doborât peste 1.200 de drone ucrainene lansate pe teritoriul său, inclusiv spre regiunea Moscovei, în noaptea de vineri spre sâmbătă, relatează AFP, preluată de Agerpres. De asemenea, armata ucraineană a lansat un atac cu drone asupra unei rafinării din zona Rostov, informează Kyiv Independent. Locuitorii din regiune au raportat „grupuri mari de drone apropiindu-se de orașul Novoșahtinsk cu puțin timp înainte ca un incendiu să fie văzut lângă facilitățile rafinăriei.

„În cursul nopţii trecute, forţele de apărare aeriană în serviciu au interceptat şi distrus 1.246 de vehicule aeriene fără pilot”, a precizat Ministerul rus al Apărării într-un comunicat.

Potrivit ministerului, dronele se aflau deasupra regiunilor, Briansk, Belgorod, Kursk, Orel, Smolensk, Voronej, Kaluga, Tula, Rostov, Volvograd, Sratov şi Samara, a teritoriului Krasnodar, a regiunii Moscova, precum şi a Republicii Başkortostan şi a Crimeei, peninsula ucraineană din Maea Neagră anexată de Rusia în 2014.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat anterior că 462 de drone ucrainene au fost lansate spre capitala rusă în noaptea de vineri spre sâmbătă.

„Între 23:00, 27 noiembrie, şi 07:00, 28 noiembrie, 462 de drone aeriene fără pilot s-au îndreptat spre regiunea Moscovei. Majoritatea au fost neutralizate de forţele de apărare aeriană ale Ministerului Apărării de la distanţă”, a postat Sobianin pe Telegram.

„În total, 123 de drone au fost distruse în timp ce se apropiau de Moscova”, a adăugat el, fără a preciza dacă au existat victime sau pagube materiale.

Atac cu drone ucrainene asupra unei rafinării rusești din Rostov

Forțele armate ucrainene au lansat un atac cu drone asupra regiunii Rostov din Rusia în noaptea de 28 noiembrie, lovind, potrivit rapoartelor de pe canalele de monitorizare de pe Telegram, zona din apropierea rafinăriei de petrol Novoșahtinsk.

Locuitorii din zonă au raportat „grupuri mari de drone” apropiindu-se de orașul Novoșahtinsk cu puțin timp înainte ca un incendiu să fie văzut lângă facilități. Guvernatorul regiunii Rostov, Iuri Sliusar, a afirmat că peste 50 de drone au fost doborâte deasupra orașului.

O analiză OSINT realizată de canalul de monitorizare ASTRA a concluzionat că focul a fost probabil declanșat la rezervoarele de combustibil ale facilității.

Pe măsură ce Kievul continuă să lovească site-urile energetice rusești, producția de petrol a Moscovei a înregistrat o scădere semnificativă. Din luna octombrie, loviturile ucrainene asupra rafinăriilor de petrol rusești au redus volumele de procesare a petrolului brut ale țării cu 45%, a raportat Reuters pe 18 noiembrie.