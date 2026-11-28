Orele suplimentare de muncă ar putea fi scutite de impozit pe venit și CASS. Cine sunt angajații care ar beneficia de noua facilitate

2 minute de citit Publicat la 09:57 28 Noi 2026 Modificat la 09:57 28 Noi 2026

Proiectul propune ca veniturile salariale aferente orelor suplimentare să fie considerate venituri neimpozabile, în limita a maximum 32 de ore pe lună. Sursa foto: GettyImages

Angajații din mediul privat ar putea beneficia de scutiri de impozit pe venit și de contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru veniturile obținute din ore suplimentare, potrivit unui proiect de lege care propune modificarea Codului fiscal. Facilitatea ar urma să se aplice pentru cel mult 32 de ore suplimentare pe lună și numai în cazul contractelor de muncă cu normă întreagă.

Inițiativa legislativă prevede introducerea a două prevederi fiscale referitoare la veniturile din ore suplimentare, prin completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Concret, proiectul propune ca veniturile salariale aferente orelor suplimentare să fie considerate venituri neimpozabile, în limita a maximum 32 de ore pe lună. Astfel, angajații care lucrează peste program nu ar mai plăti impozitul pe venit pentru sumele corespunzătoare acestor ore.

În același timp, proiectul prevede exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru veniturile obținute din aceleași ore suplimentare, în limita stabilită de inițiatori.

Cine ar putea beneficia de scutiri

Măsurile s-ar aplica exclusiv salariaților care au contracte individuale de muncă cu normă întreagă. Proiectul stabilește însă o excepție explicită: personalul plătit integral sau parțial din fonduri publice nu ar beneficia de aceste facilități fiscale.

De asemenea, scutirile ar viza maximum 32 de ore suplimentare într-o lună. Veniturile aferente orelor care depășesc acest plafon nu ar intra în categoria celor exceptate prin proiect.

Potrivit proiectului, legea ar urma să intre în vigoare începând cu anul următor publicării în Monitorul Oficial al României.

Proiectul de lege a fost înregistrat la Senat pe 25 noiembrie 2026 și se află la începutul procedurii parlamentare. Inițiativa nu a fost încă dezbătută sau votată în plen, iar etapa dezbaterii în comisiile parlamentare nu a fost finalizată. După votul Senatului, proiectul va fi transmis Camerei Deputaților, care este for decizional.

Peste 80% dintre angajații români din privat lucrează peste 40 de ore pe săptămână

În expunerea de motive, inițiatorii susțin că o mare parte dintre orele suplimentare efectuate de angajații din mediul privat nu sunt înregistrate și plătite corespunzător. Aceștia invocă date Eurostat potrivit cărora peste 80,4% dintre angajații români din sectorul privat lucrează efectiv mai mult de 40 de ore pe săptămână, însă mai puțin de 10% dintre orele suplimentare sunt declarate și plătite fiscalizat.

Autorii proiectului consideră că principala cauză este fiscalitatea ridicată aplicată veniturilor salariale. „Cauza principală pentru care orele suplimentare prestate de angajați nu se reflectă și în veniturile salariale suplimentare este povara fiscală foarte mare aplicată veniturilor salariale obținute în România”, se arată în expunerea de motive.

Inițiatorii susțin că și angajații sunt dezavantajați de plata nedeclarată a orelor suplimentare, deoarece nu se achită contribuțiile aferente care le-ar asigura drepturi viitoare la pensie, inclusiv în sistemul public și în Pilonul II.

Prin urmare, proiectul urmărește „creșterea gradului de conformare fiscală voluntară” pentru veniturile obținute din munca prestată peste cele 40 de ore săptămânale. Scutirea de impozit și CASS ar urma să încurajeze angajatorii să declare și să plătească orele suplimentare, în timp ce CAS ar fi reținut în continuare pentru protejarea drepturilor de pensie ale salariaților.

Măsura nu ar urma să se aplice angajaților din sectorul public, unde orele suplimentare sunt compensate, potrivit legislației în vigoare, prin timp liber plătit.

Din punct de vedere bugetar, inițiatorii estimează că peste 70% din munca suplimentară prestată în sectorul privat va ajunge să fie declarată fiscal. Aceștia susțin că veniturile suplimentare din contribuțiile de asigurări sociale ar putea compensa de peste trei ori pierderile rezultate din scutirea de impozit pe venit și CASS.