Obiecte de aur din Tezaurul României trimis la Moscova, expuse la Muzeul Naţional de Istorie a României. Până când pot fi admirate

1 minut de citit Publicat la 10:12 26 Noi 2026 Modificat la 10:19 26 Noi 2026

Obiecte de aur din Tezaurul României trimis la Moscova, expuse la Muzeul Naţional de Istorie a României. Sursa foto: Facebook/Muzeul Național de Istorie a României

Obiecte de aur din Tezaurul României trimis la Moscova și restituit parțial în 1956 sunt expuse la Muzeul Național de Istorie a României, în cadrul unei expoziții care s-a deschis miercuri și va putea fi vizitată până la 25 mai 2027. Cercetarea recentă a arhivelor instituțiilor de la care muzeul a preluat patrimoniul a făcut posibilă reconstituirea, în mare parte, a ansamblului restrâns de obiecte restituite în 1956. Astfel, au fost recuperate informații despre parcursul fiecărui artefact, precum și despre istoria întregului grup.

Expoziția "Din istoria unei absențe. Obiecte de aur din Tezaurul României trimis la Moscova și restituit parțial în 1956" s-a deschis miercuri, de la ora 17:30, la Muzeul Național de Istorie a României. Noul demers expozițional completează expoziția permanentă "Tezaurul Istoric", inaugurată în 1972, și aduce în prim-plan obiectele de aur care au făcut parte din Tezaurul României trimis la Moscova și restituit parțial în 1956.

Spre deosebire de tezaure consacrate, precum cel de la Pietroasa, numeroase dintre aceste obiecte au ajuns în patrimoniul muzeului fără documente care să ateste proveniența, împrejurările descoperirii sau colecțiile din care au făcut parte anterior. În consecință, la început, piesele au fost organizate și expuse în funcție de criterii cronologice, de formă și de compoziție, s-a precizat în comunicatul Muzeului Naţional de Istorie a României.

"Piesele oferă indicii despre lumea de la cumpăna secolelor XIX-XX, când muzeele se organizau după reguli proprii, iar pasiunea pentru antichități devenea reglementată oficial. Printre exemple: un artefact antic cu decupaj modern, salvat în ultimul moment de autorități sau erudiți; piese preistorice care pot îmbogăți istoria aurului din acea perioadă; podoabe din Antichitatea Clasică, legate de «excursiunile arheologice»; podoabe bisericești care evocă generozitatea ctitorilor și integrarea lor în patrimoniul național în secolul al XIX-lea.

De asemenea, expoziția marchează și transformările politice din ultimii 110 ani, care au influențat soarta tezaurului. Obiectele revenite devin astfel repere materiale ale unor narațiuni fragmentare, care evocă plecări, reveniri și o absență încă apăsătoare", au transmis reprezentanţii Muzeului Național de Istorie a României.

Expoziția, deschisă la MNIR în perioada 25 noiembrie 2026 - 25 mai 2027, este realizată de Muzeul Național de Istorie a României, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe – Unitatea Arhive Diplomatice, Muzeul Național de Artă al României, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Biblioteca Națională a României, Centrul Național al Cinematografiei, Arhiva Națională de Filme și Arhivele Naționale ale României.