„90% din ce fac a fost deja înlocuit”: Un director Microsoft admite că AI le face programatorilor ce le-a făcut cloud-ul celor din '90

5 minute de citit Publicat la 13:04 24 Noi 2026 Modificat la 13:04 24 Noi 2026

Charles Lamanna, vicepreședinte executiv Microsoft pentru Copilot, agenți și platformă. Sursa foto: Profimedia Images

Nu este niciun secret că Microsoft își dorește agenți AI peste tot, chiar și în bara de activități din Windows 11. Acum, Charles Lamanna, vicepreședinte executiv Microsoft pentru Copilot, agenți și platformă, crede că agenții vor deveni în curând principalii utilizatori ai multor programe software și că nu vor fi la fel de îngăduitori precum oamenii. El mai spune că inginerii scriu acum mai puțin cod, dar gândesc mai intens decât înainte, potrivit Windows Latest.

Peter Yang, care a lucrat la Microsoft în urmă cu peste un deceniu, înainte de a trece pe la Facebook, Twitch, Reddit și Roblox, l-a intervievat pe vicepreședintele responsabil de Copilot.

Interesant este că s-a discutat și despre posibilitatea ca Copilot să înlocuiască Office, dar și despre motivul pentru care Lamanna își dorește mai puțin text generat de AI la locul de muncă.

Microsoft spune că agenții AI vor deveni principalii utilizatori ai software-ului, iar aplicațiile vor trebui să se schimbe

„Cred că este probabil inevitabil ca, pe măsură ce avansăm, principalii utilizatori ai multor programe software și tehnologii să fie agenții”, i-a spus Lamanna lui Yang în interviul integral.

Nu este ca și cum ar vorbi despre un viitor îndepărtat. Lamanna folosește deja agenții Copilot Cowork pentru a analiza capacitatea GPU-urilor Microsoft și pentru a face planificarea bugetară.

Lamanna a atras atenția și asupra GitHub.com, care a înregistrat o creștere de 14 ori a volumului de solicitări, iar acest lucru cu siguranță nu se datorează faptului că lumea ar avea brusc de 14 ori mai mulți dezvoltatori umani. Raportul Octoverse 2026 al GitHub menționează că agenții au inițiat peste 40% dintre cererile de modificare a codului (pull requests) în septembrie, adică 110 milioane, față de 17% în martie.

„Agenții sunt clienți foarte exigenți”, a spus Lamanna, deoarece aceștia își doresc cele mai bune performanțe și posibilități de programare, iar preferințele unui agent nu coincid întotdeauna cu cele ale unei persoane.

Exemplul oferit de Lamanna este căutarea. În cazul unei persoane, primești 10 linkuri, pentru că nimeni nu vrea să citească o mie de rezultate. „Unui agent nu-i pasă”, a spus el. „Poți să-i returnezi o mie de rezultate.” Prin urmare, potrivit lui Lamanna, „API-urile noastre, experiențele noastre de utilizare (...) vor începe efectiv să evolueze și să includă moduri care să ofere un suport mai bun agenților”.

În comentariile la postarea lui Yang de pe X, o persoană a menționat că agenții vor ignora paginile de prețuri care afișează mesajul „contactați departamentul de vânzări”, în timp ce altcineva a spus că un client nemulțumit se plânge, dar rămâne, pe când un agent pur și simplu nu-ți mai trimite comenzi.

Lamanna a făcut o predicție similară la Madrona IA40 Summit, în septembrie, iar acest lucru explică de ce Satya Nadella își poate imagina fără probleme 20 de milioane de agenți AI care lucrează alături de angajații Microsoft.

Microsoft spune că AI a fost creată pentru programatorii care lucrează singuri, nu pentru restul oamenilor

„Am adaptat excesiv AI-ul la modul în care lucrează inginerii software, în detrimentul celorlalte tipuri de activități intelectuale”, a recunoscut Lamanna, după ce Yang a descris conversațiile cu agenții pe tot parcursul zilei drept „o experiență destul de solitară”.

Programarea a fost întotdeauna „o profesie oarecum solitară”, a explicat el. Creezi o ramură de cod, lucrezi singur zile întregi și apoi trimiți o cerere de modificare. În vânzări și finanțe, lucrurile nu funcționează așa.

„Dacă un reprezentant de vânzări petrece zile întregi fără să vorbească cu nicio altă persoană, lucrând într-un mod individual, probabil că nu este un agent de vânzări prea bun”, a spus el.

Soluția propusă de Lamanna este Copilot Workspaces, pe care Microsoft a anunțat-o la evenimentul Ignite de săptămâna trecută. Dacă pregătești o ofertă pentru un client sau gestionezi o perturbare a lanțului de aprovizionare, un Workspace îți sugerează persoanele și agenții potriviți pe care să-i implici.

Lamanna nici nu crede că Copilot va înlocui Office, chiar și după ce Microsoft a integrat Word, Excel și PowerPoint în aplicația Copilot.

„Vreau să mut o casetă de text cu opt pixeli spre stânga... Vreau pur și simplu să dau clic și să o trag”, a spus el. „Asta înseamnă că aplicațiile sunt mai puțin importante? Nu cred.”

Inginerii scriu mai puțin cod, dar gândesc mai intens ca niciodată

Când Yang l-a întrebat despre inginerii cărora le este dor să scrie cod manual, Lamanna a comparat AI-ul cu trecerea de la limbajul de asamblare la compilatoare, colectoare automate de memorie (garbage collectors) și tehnologia serverless, cunoscută ca „revoluția cloud”.

„Inginerii software au trecut deja prin asta. Cândva, oamenii scriau manual cod în limbaj de asamblare. Apoi au apărut compilatoarele, iar oamenii au încetat să mai facă asta. Dacă te-ai fi dus la un inginer software prin 1990 (...) și i-ai fi arătat ce poți face astăzi în Azure sau AWS, ar fi spus: «Uau, aproximativ 90% din ceea ce fac eu a fost înlocuit». Dar inginerii software sunt acum mai numeroși și mai importanți”, a spus Lamanna.

Echipele sale cele mai entuziasmate de AI s-ar putea să nu mai creeze cod linie cu linie, însă acum sunt preocupate în mod obsesiv de proiectarea sistemelor, verificare, testare și implementarea în siguranță a modificărilor.

„Am impresia că nu a trebuit niciodată să gândesc atât de intens cum o fac acum”, a spus Lamanna, descriind această activitate drept „un alt tip de efort mental”.

Dacă ești dezvoltator, s-ar putea să nu fii de acord cu perspectiva sa. O persoană din comentarii a remarcat: „Compilatoarele nu au halucinat niciodată o migrare care să-ți distrugă mediul de producție”.

Microsoft a recunoscut în repetate rânduri că agenții AI pot avea halucinații, motiv pentru care sarcina migăloasă a verificării revine inginerilor.

Lamanna spune că scrierea codului nu mai consumă prea mult timp. „Așadar, unde se duce timpul? Se duce pe coordonare”, a spus el. Acesta este și motivul pentru care scrie un memorandum de 20 de pagini la fiecare șase luni și tranșează dezbaterile prin experimente A/B.

Un alt sfat al său se referă la regulile de utilizare a AI-ului la locul de muncă.

„Dacă nu-ți poți face timp nici măcar să spui «scrie 10 pagini», probabil că nu ar trebui să generezi 10 pagini și să le trimiți la 10 persoane”, a spus Lamanna, adăugând că „direcția corectă în care ar trebui să evoluăm nu este, în mod clar, generarea unei cantități mai mari de conținut pe care oamenii să fie nevoiți să-l citească”.