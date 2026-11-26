2 minute de citit Publicat la 10:00 26 Noi 2026 Modificat la 10:05 26 Noi 2026

Luca Niculescu a spus că România a atras 4,5 miliarde de euro de pe piețele internaționale la două săptămâni de la instalarea noului Guvern. Foto: Agerpres

România și-a propus să revină la perspectiva stabilă a ratingului de țară în cel mult 12 luni, a declarat joi premierul Luca Niculescu, la Forumul Bunei Guvernări 2026. El a vorbit despre măsurile necesare pentru atingerea acestui obiectiv: adoptarea unui buget realist și reducerea deficitului.

Luca Niculescu a spus că România a atras 4,5 miliarde de euro de pe piețele internaționale la două săptămâni de la instalarea noului Guvern:

„La două săptămâni după instalarea noului Guvern, România a atras 4,5 miliarde de euro de pe piețele internaționale, în condiții mai bune de guvernare. Eu privesc asta ca pe un semnal de încredere.

Ne-am propus revenirea la perspectiva stabilă a ratingului în cel mult 12 luni. Deci agențiile de rating vor veni aici în primele luni ale anului viitor. Până atunci vom avea mult de lucru. Nu vor conta doar discursurile, trebuie să adoptăm bugetul, un buget realist, care să meargă pe această linie subțire, de vârf de munte: să continuăm să diminuăm deficitul, dar să ținem cont și de nevoile oamenilor și ale economiei. Este greu să spui că lucrurile merg în aceeași direcție”, a declarat Luca Niculescu.

Amintim că S&P a menținut în otombrie ratingul României la „BBB-”, ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor, și perspectiva negativă. Agenția spune că ajustarea fiscală din 2026 și absorbția ridicată a fondurilor europene au ajutat România să evite retrogradarea.

Ce măsuri pregătește România pentru reducerea deficitului

Luca Niculescu a vorbit și despre eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri de la 1 ianuarie, precum și despre măsurile de reducere a cheltuielilor statului și combatere a evaziunii fiscale.

„De la 1 ianuarie va fi eliminat impozitul minim pe cifra de afaceri. Facem ordine în propriile cheltuieli, combatem zilnic evaziunea fiscală. Sunt soluții pe care le-am identificat pentru asta.

România are nevoie de creștere economică și de o economie mai competitivă.

Trebuie să trecem de la o economie care cumpără la una care produce, livrează și exportă. Până la sfârșitul acestui an, prin Ministerul Finanțelor, derulăm finanțări de 600 de milioane de euro pentru capacități de producție, cercetare, industria de apărare și pentru românii din diaspora care vor să deschidă afaceri în țară”, a afirmat acesta.

România ar putea beneficia de 60 de miliarde de euro în viitorul buget al UE

Luca Niculescu a menționat și propunerea Comisiei Europene privind alocarea a 60 de miliarde de euro pentru România în viitorul buget al Uniunii Europene. El a precizat că modul în care vor fi distribuite fondurile va depinde și de discuțiile de la Consiliul European.

„Există propunerea Comisiei Europene pentru România, în viitorul buget al UE, de 60 de miliarde de euro. Vedem cum se așază aceste fonduri și după discuțiile din aceste zile de la Consiliul European. Banii vor fi legați tot mai mult de obiective atinse și de reforme realizate. Va trebui să vorbim despre ce rezultate concrete au adus aceste fonduri”, a declarat premierul.

Ce așteaptă investitorii de la România

În ceea ce privește condițiile necesare pentru atragerea investițiilor, Niculescu a enumerat funcționarea instituțiilor, infrastructura, energia la prețuri competitive și existența unei forțe de muncă pregătite.

„Investitorii vor un stat care funcționează, instituții competente, oameni care pot dialoga, infrastructură, energie la prețuri competitive și forță de muncă pregătită.

Aderarea României la OCDE este importantă, dar nu este un punct final, ci startul unei noi etape. Dincolo de investiții mai bune, sper să îmbunătățim capacitatea administrativă”, a mai spus Luca Niculescu.