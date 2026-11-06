Luca Niculescu anunță eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri de la 1 ianuarie 2027. Ce prevede planul de relansare economică

Impozitul minim pe cifra de afaceri va fi eliminat la 1 ianuarie 2027. Foot: Getty Images

Premierul Luca Niculescu a anunțat joi, la Antena 3 CNN, că impozitul minim pe cifra de afaceri va fi eliminat de la 1 ianuarie 2027. Șeful Guvernului susține că măsura va încuraja apariția unor noi companii, va permite altora să rămână pe piață și va contribui la crearea de locuri de muncă.

„România trebuie să producă mai mult. Companiile trebuie să vrea să vină în România, să rămână în România, să investească în România. De la 1 ianuarie dispare impozitul minim pe cifra de afaceri, care a fost atât de criticat şi care a dus la atâtea închideri de companii. Deci acesta este un lucru bun pentru că va duce la apariţia unor noi companii sau la rămânerea unor companii şi la crearea de locuri de muncă”, a declarat Luca Niculescu.

Plan de sprijin pentru IMM-uri

Premierul a precizat că, tot de la începutul anului viitor, va intra în vigoare un plan de relansare economică, în valoare de „mai multe miliarde de lei”, care cuprinde măsuri de sprijin pentru întreprinderile mici și mijlocii, dar și finanțări prin intermediul Băncii de Investiții și Dezvoltare.

„Avem un plan de relansare în valoare de multe miliarde care intră în vigoare de la începutul anului viitor şi în care sunt măsuri foarte concrete atât pentru întreprinderile mici şi mijlocii, pentru că ele sunt coloana vertebrală a unei economii. Sunt fonduri care sunt direcţionate către Banca de Investiţii şi Dezvoltare, care este o bancă destinată să sprijine economia românească şi acolo sunt mai multe măsuri care vor ajuta la relansarea economiei”, a adăugat premierul.

Premierul s-a declarat optimist în privința evoluției economiei României în 2027 și a spus că își dorește ca țara noastră să adere la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

„Sunt optimist că la anul vom avea şi creştere economică, vreau să intrăm şi în Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică”, a afirmat șeful Guvernului.