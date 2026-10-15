Impozitul minim pe cifra de afaceri va fi eliminat la 1 ianuarie 2027. Guvernul Niculescu promite că nu va amâna măsura

Impozitul minim pe cifra de afaceri va fi eliminat la 1 ianuarie 2027. Foot: Getty Images

Impozitul minim pe cifra de afaceri va dispărea de la 1 ianuarie 2027, iar Guvernul Luca Niculescu își asumă că nu va amâna și nu va modifica acest termen. Măsura apare explicit în programul de guvernare, care spune că impactul eliminării taxei va fi inclus în bugetul de anul viitor.

Eliminarea IMCA este deja prevăzută de OUG nr. 89/2025. Noul Guvern promite însă explicit că nu va veni cu o altă ordonanță sau lege care să împingă termenul mai departe.

„IMCA se elimină de la 1 ianuarie 2027, cu impactul inclus în buget și fără nicio prorogare”, se arată în programul de guvernare.

Documentul explică și de ce Executivul vrea să renunțe definitiv la această taxă: „IMCA penalizează cifra de afaceri în locul profitului real, descurajează investițiile și afectează competitivitatea companiilor, motiv pentru care eliminarea sa este esențială pentru un mediu fiscal echitabil și predictibil”.

Guvernul insistă asupra termenului și precizează că „nu va promova niciun act care să amâne, să suspende sau să modifice eliminarea” impozitului.

De ce a fost atât de contestat IMCA

Impozitul minim pe cifra de afaceri a fost introdus pentru companiile mari și a stârnit nemulțumiri în mediul de afaceri tocmai pentru că nu este legat direct de profitul obținut.

Problema invocată de companii este că o firmă poate avea o cifră de afaceri foarte mare, dar o marjă de profit redusă și investiții importante de făcut. În aceste condiții, o taxă raportată la cifra de afaceri poate pune presiune suplimentară pe companii și poate face România mai puțin atractivă pentru investiții.

Bolojan anunțase și el eliminarea taxei

Ilie Bolojan anunțase, la rândul său, că impozitul va fi eliminat din 2027. El a vorbit atunci inclusiv despre Dacia-Renault și Ford, două dintre cele mai importante companii pentru industria și exporturile României, și a spus că reprezentanții acestora au ridicat în mod repetat problema taxei în discuțiile cu autoritățile.

Argumentul său era că fabricile din România concurează cu alte uzine ale acelorași grupuri pentru noi modele și investiții, iar o fiscalitate mai puțin competitivă poate cântări atunci când companiile decid unde își extind producția.

Niculescu: Taxa a dus la reducerea investițiilor străine

Și Luca Niculescu a vorbit miercuri seară, la Observator, despre eliminarea IMCA și a spus că măsura este susținută de toate partidele implicate în formarea noului Guvern.

„Există o măsură foarte importantă cerută de mediul de afaceri, care este convenită de toate partidele - desființarea impozitului minim pe cifra de afaceri - care a dus la reducerea investițiilor străine în România. Știm cât de importante sunt aceste investiții”, a declarat Niculescu.