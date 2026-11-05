Romania ar putea intra în “clubul bogaților” în următoarele luni. Luca Niculescu: „Aderarea la OCDE ar aduce 1% din PIB anual”

1 minut de citit Publicat la 21:42 05 Noi 2026 Modificat la 21:56 05 Noi 2026

Premierul României, Luca Niculescu. Foto: Luca Niculescu / Facebook

Premierul Luca Niculescu a precizat joi, la Antena 3 CNN, că România ar putea adera la OCDE în următoarele luni. El a vorbit despre beneficiile economice pe care le-ar putea aduce acest pas, afirmând că intrarea în acest club al economiilor dezvoltate ar putea atrage mai multe investiții, ar putea crea locuri de muncă și ar putea contribui la creșterea produsului intern brut cu până la 1% pe an.

El a subliniat că statutul de membru OCDE ar facilita accesul României la fonduri internaționale de investiții, inclusiv la unele dintre cele mai mari fonduri din lume, care au restricții privind țările în care pot investi.

„Ar fi minunat, mai ales că această aderare va însemna numai vești bune pentru economia românească. Este clubul economiilor dezvoltate. Înseamnă mulți bani care vin în România. Multe fonduri de investiții, cele mai mari fonduri de investiții din lume, nu pot să investească decât în țări care sunt membre ale OCDE.

Vorbeam cu directorul unei mari bănci din România, care îmi spunea: 'Voi avea acces la de zece ori mai multe fonduri decât am în prezent, doar pentru că intrăm în OCDE'.

Aderarea României la OCDE poate să aducă un surplus la PIB între 0,8 și 1% pe an. Toate țările care au intrat în OECD au avut parte de acest boom economic.

Vor fi mai multe locuri de muncă în România. Avem ce învăța de la celelalte state. Vom fi la aceeași masă cu SUA, Canada, Noua Zeelandă și multe țări din UE, cu cele mai dezvoltate state din lume. Este esențial să intrăm acolo și vom intra.

Domnul președinte este foarte antrenant în acest proiect. România este prima țară care a încheiat negocierile”, a declarat Luca Niculescu.