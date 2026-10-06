Luca Niculescu compară aderarea României la OCDE cu negocierile pentru formarea unei majorități: „Sper să găsim aceeași deschidere”

Nicușor Dan a spus că Luca Niculescu are libertatea să decidă dacă guvernul va fi tehnocrat sau politic. Foto: Agerpres

Premierul desemnat Luca Niculescu a scris, marți dimineață, un mesaj pe Facebook în care a comparat procesul de aderare al României la OCDE cu negocierile pe care le va iniția acum pentru a strânge o majoritate parlamentară. Fostul ambasador a declarat că, în cazul OCDE, partidele au reușit să susțină împreună un obiectiv important pentru țara noastră, și că speră că vor reuși să ajungă la un consens și pentru a-l învesti în funcție și a încheia această criză politică care trenează de cinci luni.

Secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a fost însărcinat din 2022 cu procesul de aderare al României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), o experiență despre care crede că îl va ajuta și în negocierile cu partidele pentru a instala un Guvern cu puteri depline la Palatul Victoria.

„În ultimii patru ani am coordonat procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). A fost cea mai intensă experiență profesională pe care am avut-o vreodată și o radiografie extraordinară a statului român: a economiei, administrației, educației, sănătății, companiilor de stat, pieței muncii, fiscalității. Am învățat în acești ani un lucru important: reformele bune se fac pe baza datelor, a realității din teren și a altor experiențe de succes. Și se fac pentru oameni.

Procesul de aderare la OCDE a însemnat deja peste 100 de reforme pentru România. Vreau ca această muncă să continue și să devină una dintre bazele programului de guvernare. Nu pentru că o recomandă OCDE, ci pentru că sunt idei bune pentru România, evaluate și testate în unele dintre cele mai performante economii ale lumii”, a scris Niculescu pe Facebook.

Premierul desemnat a spus că procesul de aderare la OCDE i-a arătat că partidele pot lucra împreună pentru a susține un obiectiv important pentru România.

„Mai este ceva ce ne-a arătat procesul de aderare la OCDE. Partidele politice au reușit să susțină împreună un obiectiv important pentru România, dincolo de diferențele firești dintre ele. Acest consens a contat enorm. Sper să găsim aceeași deschidere și acum, în jurul unui program realist, construit pornind de la ceea ce ne unește. Sunt deschis la discuții și respect ideile bune, indiferent de unde vin”, a conchis Niculescu.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat, luni seara, pe Luca Niculescu în funcția de premier. Pentru a fi învestit, acesta trebuie să obțină votul Parlamentului în termen de 10 zile.

„Este un moment în care România trebuie să facă saltul pe care aderarea la OCDE îl permite. Am ales persoana care are cele mai mari şanse să întrunească o majoritate"”, a spus preşedintele.

Nicușor Dan a adăugat că Luca Niculescu are libertatea să decidă dacă guvernul va fi tehnocrat sau politic.

Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat că acceptă această responsabilitate cu deplina conştiinţă a dificultăţii momentului. El a precizat că nu promite miracole, „ci seriozitate în folosirea banului public”.