Avertizare ANM de cod galben de polei în zeci de localități. Condiții periculoase pentru traficul rutier

Modificat la 08:37 26 Noi 2026

Publicat la 08:29 26 Noi 2026

1 minut de citit Publicat la 08:29 26 Noi 2026 Modificat la 08:37 26 Noi 2026

Șoferii și pietonii sunt sfătuiți să manifeste prudență în zonele afectate. Foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis joi dimineață o avertizare nowcasting de cod galben de polei pentru zona joasă a județului Gorj. Atenționarea este valabilă până la ora 9:00 și vizează zeci de localități, inclusiv Târgu Jiu, Motru și Rovinari.

Potrivit meteorologilor, avertizarea a fost emisă joi, 26 noiembrie, la ora 7:10 și este valabilă până la ora 9:00.

Sunt vizate localitățile Târgu Jiu, Motru, Rovinari, Bumbești-Jiu, Târgu Cărbunești, Turceni, Tismana, Bâlteni, Mătăsari, Bălești, Plopșoru, Novaci, Runcu, Crasna, Țânțăreni, Țicleni, Padeș, Drăguțești, Scoarța, Turburea, Aninoasa, Baia de Fier, Peștișani, Crușet, Fărcășești, Negomir, Slivilești, Bengești-Ciocadia, Vladimir, Dănești, Bustuchin, Roșia de Amaradia, Borăscu, Prigoria, Urdari, Văgiulești, Bolboși, Stoina, Logrești, Polovragi, Stejari, Dănciulești, Albeni, Stănești, Bumbești-Pițic, Brănești, Săulești, Drăgotești, Cătunele, Licurici, Căpreni, Telești, Ionești, Berlești, Bălănești, Mușetești, Jupânești, Godinești, Turcinești, Câlnic, Schela, Alimpești, Săcelu, Lelești, Glogova, Hurezani, Bărbătești, Samarinești, Ciuperceni și Arcani.

Șoferii și pietonii sunt sfătuiți să manifeste prudență în zonele afectate, din cauza riscului de alunecare pe suprafețele acoperite de polei.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis miercuri, 25 noiembrie, o informare meteorologică de precipitații mixte, polei, ninsori și intensificări ale vântului, precum și o atenționare Cod galben de vânt puternic și ninsori viscolite în zonele montane.

Fenomenele vor afecta mai multe regiuni ale țării începând din noaptea de miercuri spre joi, 25/26 noiembrie.

Potrivit meteorologilor, informarea meteorologică este valabilă în intervalul 26 noiembrie, ora 02:00 – 27 noiembrie, ora 10:00.